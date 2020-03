È stata presentata la nuova generazione della Fiat 500: la prima versione esclusivamente elettrica.

Per il lancio la casa automobilistica ha ideato un’operazione senza precedenti e che, in modo magistrale, sottolinea l’eco-sostenibilità del modello.

Fiat ha celebrato questo avvenimento attraverso una partnership esclusiva con tre grandi nomi del Made in Italy: Bulgari, Armani e Kartell. Tre vetture disegnate dai marchi, in pezzi unici e che saranno messe all’asta: il ricavato sarà devoluto in beneficenza alle fondazioni ambientaliste di Leonardo Di Caprio. I tre modelli sono accomunati dalla sostenibilità, come annunciato da Matteo Lunelli, presidente di Altagamma: «La 500 è un’icona del nostro Paese e del design italiano; con la sua straordinaria popolarità nel corso di più di 60 anni è diventata un simbolo del nostro stile di vita. Le edizioni speciali testimoniano la potenza di iniziative congiunte fra marchi eccellenti e l’importanza del network di Altagamma nel favorire collaborazioni intersettoriali tra il meglio del Made in Italy».

Bulgari ha denominato il suo modello B.500 «Mai Troppo»: una versione unica ed ispirata ai gioielli Bulgari. Un connubio di eleganza e stile, interni lussuosi e materiali pregiati con rifiniture su misura; ispirata a Roma l’auto, in versione cabrio, è realizzata con una vernice metalizzata color zafferano imperiale, ottenuta mixano una speciale polvere d’oro derivante dallo scarto della realizzazione dei gioielli. Nel volante è presente il logo creato in diamanti e con una combinazione di ametista, topazio e citrino.

Il modello firmato da Giorgio Armani è caratterizzato dal suo segno distintivo: tinta grey-green Armani «effetto seta» con cristalli color ambra, carrozzeria in metallo, in parte incisa con tecnologia laser e che riprende la trama del tessuto degli interni, che sono rifiniti con inserti in legno rigenerato, alluminio e con cerchi in lega logati «GA».

Il modello Kartell, infine, è invece proposto nel colore Blu, esterni creati in policarbonato riciclato, cerchi e calotte specchio. Gli interni anche rappresentano il marchio con la tipica «trama kabuki» e con inserti trasparenti sui sedili. Le parti plastiche, che al tatto sembrano tessuto, sono in polipropilene riciclato 100%, esattamente come le sedie dell’ultima collezione Kartell. Tre autovetture esclusive per una nuova era in casa Fiat.