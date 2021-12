Il Natale è alle porte e molto spesso, come ogni anno, il dilemma che molti si pongono è «cosa regalare a chi vogliamo bene?». Ecco che il piacere di fare un dono si trasforma invece nello stress di cercare un qualcosa che possa piacere, essere utile e che magari possa essere innovativo. Con un poco di immaginazione e pazienza si possono trovare numerose idee dove, anche un regalo tradizionale come un maglione, può trasformarsi in qualcosa di innovativo, pur mantenendo la sua «portabilità». Ecco qualche idea, di tipici regali e non tecnologici, per trarre qualche spunto; innovativa l’idea della maglieria creata da ReFabrics: il marchio è il primo brand di cashmere upcycled; la produzione mira a riutilizzare oggetti o materiali esistenti, per creare un prodotto di valore o qualità superiore all’originale. Viviamo in un mondo in cui le risorse sono limitate, tuttavia l’attuale modo di produrre moda non sembra rispecchiarlo. ReFabrics ha deciso di utilizzare materie prime provenienti da capi già esistenti piuttosto che da animali, in una filosofia totalmente Cruelty Free. L’azienda è anche riuscita ad ideare un modo totalmente innovativo di fare fashion, nel quale gli sprechi e l’inquinamento derivante dalla lavorazione sono stati totalmente eliminati.

Innovativo è anche il progetto di Sarah Borghi e delle sue calze eco-sostenibili: la collezione presenta una gamma di prodotti versatili e colorati pensati per ogni tipo di donna e che spazia dai collant seducenti alle calze per tutti i giorni, insieme ai gambaletti, fino all’athleisure con i leggings. La responsabilità ambientale dei prodotti è basata su due materiali di nuova generazione (prodotti da Amni Soul Eco e ROICA™ V550 del produttore leader di fibre Asahi Kasei, un filo stretch premium e sostenibile) biodegradabili e valutati positivamente per il loro impatto sulla salute umana e ambientale; l’etica unita all’estetica.

Per chi vuole regalare o regalarsi un occhiale particolare, oggi esistono delle idee assolutamente originali; Les Pièces Uniques, marchio Made in Italy, ad esempio prende spunto dal mondo dell’arte per realizzare le proprie montature: simile all’utilizzo dei vivaci colori di Kandinsky e alla sua tecnica delle pennellate a macchie di colore su tela, anche il metodo di creazione delle lastre di acetato crea un effetto unico di prospettiva e profondità, capace di illuminare gli occhi e quindi anche il viso di chi li indossa. La collezione comprende gli occhiali da vista, i modelli con Clip-On magnetiche tutta lente e gli immancabili modelli da sole.

Sta tornando di moda anche l’uso dei Foulard: uniche le idee personalizzate di Maurizio Bini; foulard creativi, in pregiata seta e rigorosamente Made in Italy. Per la materia prima e per la realizzazione il direttore creativo si avvale della professionalità dei fornitori comaschi, famosi in tutto il mondo per la qualità e l’alta fattura della seta. Non semplici foulard ma bensì un’interpretazione creativa innovativa, fresca e riconoscibile, dove il disegno è la narrazione di una personalità forte, non scontata e assolutamente esclusiva.

Emozione e poesia invece nei profumi di Fabio Lo Coco: nella memoria ognuno di noi imprime formule olfattive. Un profumo che ci riporta a ricordi, luoghi, persone, a situazioni che ci appartengono, alle nostre radici, senza limiti di tempo e spazio. Nelle sue fragranze si può ritrovare tutta l’energia e la suggestione della Sicilia, del suo vulcano, del suo mare, dei suoi profumi.

Per il segmento casa e profumazioni per il bucato dalla domanda «Cos’hanno in comune il Bello e i Profumi?» nasce Ventilii, un’esperienza che parte dall’idea di riscoprire la bellezza nascosta dietro ogni singola essenza, sia essa solitaria e affascinante sia intrecciata in un bouquet armonico e indissolubile. Il profumo è qualcosa di impalpabile, volatile, senza forma, bello per ciò che richiama alla nostra memoria, alla nostra ragione e alla nostra follia. Ventilii si è posta l’obiettivo di racchiudere tutto questo, di dare una forma, di portare un design palpabile dai contorni chiari e riconoscibili. Una linea di prodotti da non chiudere nell’armadio, ma di lasciar libera di librarsi in volo.

Per chi punta invece su un regalo Skincare, il brand «gli elementi» nasce da un’interpretazione molto bella dell’esperienza cosmetica: si vive sulla pelle ma è un’immersione in noi stessi. Tutto inizia da qui: l’elemento acqua, prodotti di origine termale, un legame profondo con natura e il territorio...e come alchimia di questo, un dialogo intimo e sottile per riscoprire la nostra bellezza, interiore ed epidermica.

Per Natale e l’inverno perfetta è la linea Crema rivitalizzante ad azione intensiva anti-age e ridensificante con attivi vegetali. Contrasta efficacemente i segni sia da crono-invecchiamento, sia i più precoci da foto-invecchiamento. Grazie a molecole capaci di «rigonfiarsi» con l’acqua, favorisce un visibile effetto ristrutturante e di coesione della pelle; per brillare invece la linea splendore dell’oro è ottima: ad effetto rimpolpante immediato è un trattamento di bellezza pura, per ridare vitalità ai tessuti epidermici segnati o comunque esigenti. Distende, ridinamizza e rimpolpa i tratti: il suo speciale effetto «Cenerentola» genera un miglioramento sorprendente dopo ogni applicazione per una pelle intensamente rigenerata, vellutata ed omogenea. Tante idee diverse per un Natale allegro e gioioso!

