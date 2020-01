Per non sbagliare ci sono alcune regole base. La prima consiste nell’abbinare le calze ai capi della parte inferiore del corpo, come scarpe e pantaloni. Nelle occasioni formali, in cui sono richiesti completi blu o grigi, quello che ci vuole è un paio di calze, rispettivamente, nelle sfumature del blu o del grigio scuro, mentre se la giacca è beige come i pantaloni, le calze vanno scelte marroni, purché siano di un tono più scuro rispetto agli altri capi. Se questa è la soluzione più classica, nulla vieta di optare per un abbinamento a contrasto, che non tiene conto del colore di pantaloni o calzature: l’ideale, in questo caso, è accordare i toni delle calze a quello del foulard da taschino. Il richiamo a distanza rende evidente come la decisione per questa tipologia di abbinamento sia stata studiata ad hoc.