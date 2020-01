Ieri come oggi, le perle non hanno perso il loro magnetismo, attraendo a sé ragazze di ogni età che desiderano sentirsi raffinate ed eleganti. Non a caso, un detto antico ma sempre attuale recita che l’essenza della raffinatezza è rappresentata da «un filo di trucco, un filo di perle e un filo di tacco».

Ecco dunque che nel portagioie non possono mancare i grandi classici, come ad esempio collier dal taglio tradizionale o orecchini con le perle a lobo, semplici ma di grande effetto. A questi modelli si aggiungono soluzioni più ricercate, in cui alle perle si intrecciano i brillanti: il risultato è un gioiello perfetto per le occasioni più formali, splendido nell’illuminare con discrezione il volto.