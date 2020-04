Abbinare i vestiti può sembrare una cosa semplice, ma non sempre riusciamo a creare il giusto look accostando bene capi d’abbigliamento e colori. Soprattutto quando si tratta di ricreare un look elegante con pochi accessori. Ecco cosa consiglia oggi Erika Costa, la stylist fiorentina che apre per noi in esclusiva il suo armadio delle meraviglie: