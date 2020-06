Le tendenze make-up per la prossima estate raccontano uno stile che contrappone l’eccentrico con il bon ton. Il trucco diventa quindi un mezzo di libertà pura che permette di giocare sia con tocchi stravaganti, sia con quelli più delicati e romantici. Via libera a colori saturi, estivi, anche abbinati in modo insolito ; ombretti che si spingono fino alle tempie, glitter che colorano il viso e sopracciglia spettinate per un mood dove l’autoironia vince su tutto! Nuance chiare e luminose, vivaci, dove gli occhi devono essere posti in evidenza, magari con un ombretto blu.

E proprio questo colore, oggi più che mai, è un evergreen: nei toni intensi e metallizzati o in quelli più delicati è un ottimo passe-partout per un trucco elegante e sensuale; non va dimenticato che il blu è capace di rendere lo sguardo accattivante e perfetto, accentuando gli occhi azzurri e risaltando quelli marroni o scuri. Gli occhi si impreziosiscono ulteriormente anche grazie a bagliori gioiello , realizzati attraverso appositi gel o con l’applicazione di vere pagliuzze dorate o argentate, per un effetto straordinario soprattutto per la sera. Le tinte pastello sono un altro beauty must: sfumate in modo delicato creano un effetto cromatico molto fresco; salmone, rosa polvere, arancio chiaro e pesca sono l’emblema della bella stagione!

Grande ritorno anche del Cut Crease, ovvero il trucco che definisce la piega della palpebra con una riga orizzontale più o meno sfumata.

Ottima anche la scelta del make-up tono su tono dove, da una nuance base, ruota la scelta di tutto il trucco: rossetto, gloss, ombretto e blush. Perfetto puntare, anche in questo caso, sulle tinte calde e pastellate dell’albicocca, del rosa e del beige che regalano un aspetto naturale, sofisticato e ideale per chi predilige i look sobri. Usare il rossetto perfetto nell’estate 2020? Fondamentale quello nei toni arancione e corallo; nelle giornate più calde meglio virare verso un prodotto più scintillante e, per un risultato a lunga tenuta, perfetto uno dalla finitura matte. Sotto il torrido sole una scelta vincente è anche quella di optare per un balsamo labbra colorato dall’effetto nutriente e idratate.

Per chi fa fatica ad abbronzarsi il make-up può essere un ottimo alleato: il blush usato con leggerezza uniforma, corregge e colora l’incarnato anche se è naturalmente pallido. Sempre il blush, usato anche con leggerezza nei toni più delicati e naturali, è perfetto per ottenere un look d’impatto; consigliabile è applicarlo con un pennello morbido e bombato, in una quantità sufficiente per dare colore al viso con la massima naturalezza; per chi non ama il pennello può invece usare i prodotti in crema che con una base effetto glow dona luminosità al viso.

Dopo la strana primavera è arrivato il momento di accendere con il colore questa nuova estate!