La produzione di prodotti bio si avvale di una serie di norme molto precise e il popolo Svizzero è tra i maggiori consumatori di questi prodotti. Numerose sono le fiere e gli eventi che riuniscono aziende e produttori; molteplici sono anche le associazioni: tra le più note troviamo Bio Suisse. L’associazione mantello dalla sua fondazione nell’anno 1981 è diventata l’organizzazione bio svizzera per antonomasia. La Gemma, marchio dei produttori bio svizzeri e dei loro prodotti bio, garantisce il rispetto delle direttive Bio Suisse e quindi un elevatissimo standard di produzione biologica in tutta l’azienda agricola nonché nei settori a monte e a valle. Oggi i titolari sono i circa 7’100 contadini Gemma e giardinieri Gemma organizzati in 32 sotto organizzazioni associate.

Scorrendo poi il sito di eventi come Bio Marché, previsto, salvo cambiamenti dovuti all’attuale situazione, a Zofingen dal 19 al 21 giugno, si possono trovare alcune caratteristiche fondamentali richieste ai produttori: l’intero ciclo di produzione e di lavorazione deve essere a basso impatto ambientale conforme all’ultimo stato della tecnica ed escludere l’uso di sostanze e organismi geneticamente modificati; la produzione e la lavorazione deve avvenire senza l’impiego di irradiamento radioattivo e di ingredienti nocivi alla salute o dannosi per l’ambiente; a questo si aggiunge l’esclusione della possibilità di usare materiale eventualmente nocivo per l’ambiente (quindi senza alogenati, formaldeide, PVC, ecc.) nel prodotto o nella confezione. Anche in Ticino si tiene una importante fiera che presenta prodotti bio: Tisana.

Legato al settore bio, un forte sviluppo è anche presente in settori che esulano dal mondo alimentare. Oggi si parla molto di bioedilizia: operare nel segmento dell’archittetura costruendo secondo criteri che sposano l’uso di risorse rinnovabili, la sostenibilità ambientale e un basso impatto energetico.