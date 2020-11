Nei negozi sono già settimane che hanno fatto capolino le molteplici proposte per questo Natale 2020.

Tra tradizione e innovazione, ogni anno ci sono però delle tendenze in fatto di colori, decorazioni e stili. Un’idea perfetta per chi predilige un’atmosfera molto pulita, minimale e rilassante è quella di usare i toni del verde, della sabbia, del bianco, del ghiaccio e del legno che creano un ambiente essenziale ed equilibrato.

Per una sensazione di freddo, di una notte stellata riconducibile a tranquilli paesaggi, si può optare per una base dove il blu, il nero o il grigio fumo predominano su tutto: per le rifiniture meglio scegliere dettagli in velluto, oggettistica color argento e decori in metallo.

Per l’albero di Natale la moda di quest’anno prevede l’uso di soggetti quali animali, uccelli esotici, farfalle; via libera anche a fiori, foglie, bacche, rami...

Intramontabile il rosso: forse scontato, forse banale, ma abbinato all’oro e all’argento è un must a cui molti non rinunciano; molto bello anche se utilizzato su una base o su un albero di colore bianco!

Per tocchi di luce il bianco si abbina con ogni ambiente: un grande classico del Natale che si può anche giocare con un tono su tono.

Un colore che, entrando recentemente molto anche nell’arredamento, sta rivestendo un ruolo importante nelle nuance natalizie è il rosa: romantico, delicato, moderno è perfetto anche in abbinamento all’oro.

Se lo spazio a disposizione è poco una soluzione è addobbare la casa in modo alternativo; si possono prendere dei piccoli alberelli da posizionare vicini su una tavola o un mobile, creando una sorta di foresta. Un’altra idea è riempire un vaso con dei semplici rami di pino con un decoro a base di bacche o nastri; si possono anche usare delle palline semplicemente per adornare un ramo appeso ad un angolo del soffitto.

Il Natale è anche profumo: disporre cannella, zenzero o arancia sui diffusori, regala immediatamente una sensazione di calore, festa e famigliarità.

Anche i materiali poveri o di recupero possono trasformarsi in originali decori: vecchi biglietti d’auguri possono diventare un festone; una scatola di latta per i biscotti è una soluzione semplice ma d’effetto per valorizzare un angolo; dei vecchi ciondoli ed orpelli possono essere un’originale e inusuale arricchimento dell’albero.

