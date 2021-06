Una sensazione di innovativa freschezza pervade la moda : sarà quella voglia di evasione, di scoperta, di viaggiare per conoscere nuovi mondi, colori, passioni ed ispirazioni. Una girandola di fascinazioni è quella in cui si incanta, ad esempio, la nuova collezione di Maryling , che si fa sedurre da una tendenza che celebra la diversità , sia artistica e sia geografica, rendendola uno statement di stile.

La bellezza del continente africano è tutta una questione di arte, più precisamente la Ndebele Art che fa splendere, con i suoi dipinti, i muri delle case del sud del paese, e quella femminile e antica che muoveva i telai del regno di Kuba, l’attuale Zaire, con i suoi ricchi disegni che si ritrovano, oggi, nelle stampe vibranti ed estive che celebrano l’esotismo con il colore. Pattern come tatuaggi tribali si riconcorrono sugli abiti, come il lungo chemisier con maniche a tre quarti e fusciacca in vita, dalle cromie forti e con pieghe trasparenti, spesso impreziositi da numerosi accessori che giocano con le forme più bizzarre per incantare.