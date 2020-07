Per una volta, non si parla di «prova costume»: per perdere i chili di troppo potrebbero bastare... i vestiti. Una corretta scelta in termini di stile e colore, infatti, può contribuire a consegnare agli altri un’immagine meno appesantita e una silhouette più leggera.

Tessuti, dunque. Quali sono quelli più indicati per nascondere qualche chiletto di troppo? Al primo posto i cosiddetti «extra light» come raso, lino, satin e cotone leggero. Li richiede il clima, certo. Ma anche la linea: spesso, infatti, si è portati (erroneamente) a pensare che più strati possano nascondere una forma non perfetta. In realtà, contribuiscono a fornire un’immagine ancora meno snella. Decisamente meglio puntare su un paio di chinos abbinati a una giacca di lino. Per la parte superiore si va sul sicuro optando per camicie o maglie leggere. E per chi ama i jeans e non può farne a meno neanche in estate, il consiglio è indossare un denim light.

Anche colori e stile possono contribuire allo scopo. L’abbinamento ideale è quello tra colori scuri e linee verticali: i primi snelliscono per antonomasia e non allargano; le seconde creano un’illusione ottica che rimanda a una figura slanciata. È poi preferibile indossare completi strutturati come blazer doppiopetto, oppure abbinare pantaloni a vita alta – specialmente se il problema è la fastidiosa «pancetta» – con camicie slim fit. Scelte di questo tipo aiutano non solo a snellire, ma sopperiscono anche alla mancanza di un fisico scolpito, dando una parvenza di tonicità.

Un altro elemento fondamentale sono poi gli accessori: se utilizzati correttamente, quelli giusti possono smagrire la silhouette. Le bretelle, ad esempio, sono preferibili rispetto alla cintura e il loro effetto è simile a quello creato dalle linee verticali. L’ideale è abbinarle a una camicia, di cui tenere aperti i primi bottoni: è anche, infatti, una questione psicologica, poiché l’attenzione di chi osserva si concentra sulla parte scoperta e non sul resto.

L’ultimo alleato è il cappello: in primis dal punto di vista pratico, perché in effetti dona qualche centimetro in più a chi lo indossa. Alcuni modelli, poi, contribuiscono a creare una figura slanciata. Tra i più gettonati ci sono il panama e il fedora. Oltre ai copricapo, sono i benvenuti anche gli accessori grandi come zaini, borse o marsupi, fino addirittura agli occhiali: il formato maxi, infatti, grazie al gioco di proporzioni farà apparire il viso più magro e ovale.

