Si avvicina la bella stagione e scatta la voglia di lasciare la macchina in garage, di prendere una sosta dai mezzi e pubblici e concedersi un’uscita in bicicletta o, perché no, di muoversi per la città a bordo di un monopattino. In queste settimane, poi, la mobilità cosiddetta «alternativa» è anche l’opzione più semplice e veloce a cui affidarsi per evitare gli assembramenti e avere la sicurezza di rispettare sempre il distanziamento sociale.

Inutile dire, poi, che viaggiare sulle due ruote è un’abitudine smart ed ecologica che, oltre all’ambiente, fa bene anche alla salute: pedalare verso il luogo di lavoro o scegliere la bici per svolgere le commissioni quotidiane permette di stare in movimento e mettere in atto quella quota di esercizio fisico che è parte integrante del nostro benessere.

Detto questo, una volta che si è deciso di muoversi in bici o con il monopattino, è meglio farlo nel massimo della sicurezza e del comfort. Ecco allora che ci sono alcuni accessori davvero immancabili di cui è bene dotarsi, a partire dal caschetto. In commercio se ne trovano davvero di tutti i tipi: da quelli perfetti per l’ambiente cittadino per arrivare ai modelli pensati per il ciclismo professionale. L’importante è puntare sulla qualità, vista l’importante funzione di protezione di questo elemento. Meglio quindi scegliere soluzioni dotate di fori di ventilazione che garantiscano la traspirazione di calore e umidità e una parte superiore rinforzata che aumenta la resistenza agli urti.

Per non farsi trovare impreparati ai cambiamenti atmosferici e magari tornare a casa zuppi dopo un’acquazzone, è bene avere sempre con sé anche l’abbigliamento tecnico. Indispensabile è almeno una giacca impermeabile e traspirante che si possa ripiegare facilmente, magari all’interno di un comodo zaino. Parlando di questi ultimi, i modelli più recenti sono pensati apposta per essere adoperati tutti i giorni e favorire proprio chi fa uso di una mobilità «smart». Largo allora a tasche interne imbottite per tablet e portatile e numerosi vani portaoggetti. Il tutto realizzato con materiali resistenti e strizzando l’occhio allo stile, che non guasta mai.

Per la bici non dovrebbero poi mai mancare un campanello e un lucchetto. Questo va scelto possibilmente pieghevole e «in linea» con il proprio mezzo: ce ne sono che si adattano a qualsiasi forma di telaio, da quelli delle bici per arrivare ai monopattini.

Infine, può tornare utile anche uno smart watch, in grado di monitorare la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue e, perché no, anche tenere traccia dei chilometri percorsi. Per i più impegnati sono ideali i modelli che permettono di leggere messaggi e notifiche tenendo lo smartphone in tasca e quindi non dovendo interrompere la pedalata.

