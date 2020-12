Le luminarie accese, la neve, i maglioni con le renne e le canzoni natalizie... l’atmosfera delle feste si fa strada nell’ultimo mese dell’anno e, come sempre, nascono indecisioni e dubbi sui regali: a chi farli e perché? Che cosa acquistare e a chi?

In questo vademecum, ecco una serie di consigli per trovare il dono giusto per ogni persona. È pur vero che la forza di una sorpresa non sta tanto nel suo valore materiale, quanto nel fatto che abbiamo scelto di prestarvi attenzione—insomma, «è il pensiero che conta»—, ma occorre anche chiedersi quale siano i gusti della persona a cui vogliamo rivolgere la cortesia: è un uomo o una donna? È un anziano o un bambino? Un collega? Un amante del vintage?

Loading the player... GUARDA IL VIDEO CON L’ANIMAZIONE GRAFICA — A ognuno il suo regalo, ecco 30 spunti e idee

Una ricerca dello studio di consulenza EY del 2018 riportava, con una certa enfasi, che in Svizzera si sono spesi oltre 300 franchi a testa per i regali. Il primato precedente (301 franchi contro i 310 dell’ultimo rilevamento) risaliva al 2010. Gli uomini, però, hanno il budget più importante: 328 franchi contro i 291 delle donne. La fascia d’età più generosa, tuttavia, è quella nella forchetta tra i 36 e i 45 anni, con 429. L’analisi si è concentrata anche sulle differenze regionali. Più «spendacciona» la Svizzera occidentale (338), seguita dalla Svizzera centrale (310), in coda il Ticino (286) e la Svizzera orientale (262).

SCARICA GRATIS IL POSTER (in pdf) con l’infografica — 30 idee regalo per gli indecisi

L’importante cifra messa in campo obbliga a riflettere su come spenderla al meglio per non sfigurare. Ecco che se il destinatario dei nostri pensieri dovesse essere un «tecno-maniaco» allora non ci sono dubbi. La grande novità di quest’anno è rappresentata dalla nona generazione delle console di gioco, prime su tutte Xbox (Series X oppure la più economica, S) e PlayStation 5.

Sono sempre di più gli amanti del mondo vintage: una vecchia insegna per arredare la casa, un giradischi o anche un apparecchio per la stampa di foto istantanee, che sia originale o una copia recente, di certo rappresentano un aspetto affascinante legato a una visione del mondo più «analogica», con un pizzico di nostalgia.

Un gesto che invece farà molto piacere a un collega, è quello di ordinargli una tazza personalizzata, magari con frasi motivazionali abbinate al suo nome: rimarrà senz’altro di stucco di fronte a una sorpresa così inaspettata!

Tanti altri spunti nel video con l’animazione infografica e nel poster, comodamente scaricabile in formato pdf. Da tenere sempre a portata di mano anche sul vostro tablet o sul vostro smartphone.

©CdT.ch - Riproduzione riservata