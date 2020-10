Le donne sono un universo che è molto attento a interessi, passioni, hobby, ma che trascorre anche molto tempo in ufficio e spesso ricopre ruoli manageriali ai vertici delle aziende. Ci sono dettami che, nel tempo, hanno stabilito quelle regole per essere perfette durante colloqui, pranzi o cene di lavoro, riunioni, appuntamenti: abiti neri non troppo corti, tubini che diventano un naturale capo basico perfetto in ogni situazione, una classica camicia bianca da abbinare con una giacca o una gonna, fino all’immancabile tailleur.

Blu, nero e grigio sono poi colori che per antonomasia sono simbolo dell’abbigliamento business (e non solo per il mondo femminile).

Recentemente però, e con grande piacere, gli stilisti hanno iniziato a proporre delle nuove idee, tagli, forme e colori che anche nel segmento professionale permettono di giocare con il look, esaltando la femminilità anche in ufficio.

La donna non ha più paura di osare, è sicura di sé stessa. I capi spesso sono presi dal guardaroba maschile, anche con dettagli quali cravatte e gilet ma con un sapore sartoriale che viene reso romantico, addolcito, per una vestibilità assolutamente inedita.

Ecco che gli interessi del privato possono diventare spunto per il look da ufficio: contaminazioni su forme maxi, texture e stampe orientali per una donna che non viaggia solo per lavoro, ma anche per piacere. Ispirazioni che toccano perfino il leggendario viaggio sull’Orient-Express: queste carrozze, dai tessuti sontuosi ma moderni, dall’eleganza di modi oltre che di pose, erano fin dai tempi di Agatha Christie un lusso personale per pochi, seppure ambito da molti. Un’esperienza da vivere anche oggi lasciandosi trasportare dai momenti indimenticabili o incontri speciali.

Ecco che le giacche per le business woman sono realizzate sartorialmente per evidenziare i dettagli couture, senza tralasciare lo stupore di un’allure femminile che una donna deve sempre avere. Che indossi spille Art Déco come chiusure o si impreziosisca di bottoni in stile Suzanne Belperron, la donna non è prigioniera del suo ruolo da seduttrice, ma è sicura di sé e in ciò che fa. Giacche short o over, bluse e pantaloni coordinati o da mixare per look freschi e innovativi.

Una femminilità che nasce in una nuova visione di pulizia, chiarezza, linearità di forme e superfici per trasmettere uno stile identificabile, riconoscibile e con requisiti di grande portabilità dove tutto è più prezioso, non solo il classico ma anche il casualwear che è più elegante e sofisticato.

Collezioni seducenti ricche di raffinati contrasti cromatici e suggestioni di un modernismo déco.

Gamma autunnale di naturali intensi e vibranti che ricordano le superfici vellutate e opache del pottery artigianale, smorzata da soffici sfumature di toni mélange sensibili e pacati, illuminati da riflessi di cieli invernali. Rigorosi ma contemporanei galles, gessati e maxiceck in soft-flannel nei più dolci e curativi toni melange diventano must di femminilità, dove impalpabili velluti nei delicati toni pastello cipria, albicocca, polvere e gli avvolgenti cappotti a vestaglia offrono momenti di rassicurante benessere. Allure classica e lavorazioni grafiche sofisticate per la maglieria in filati soffici e preziosi, che interpreta i pattern più classici e riconoscibili dell’eleganza sartoriale: righe multicolor e jacquard di sapore nordico in merino, cashmere e mohair.

I must-have di stagione si rinnovano e si tingono di contemporaneità con volumi aumentati e nuove proporzioni: iconici piumini over dal sapore urban, pantaloni e pantagonne dai fondi ampi, raffinati chemisier in raso dalla linea scivolata, fino a nuove chiusure e plissé asimmetrici che rompono il ritmo del classico con un passo moderno.

