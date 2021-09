L’inverno, molto spesso, in fatto di look è una stagione che ruota su pochi e basici colori: bianco, nero, grigio, marrone. L’autunno alle porte però ci porta, per quest’anno, a cambiare drasticamente idea: mai come ora i colori forti sono di assoluta tendenza! Il verde è grande protagonista: in chiave militare è proposto da diversi stilisti che lanciano anche la sfida nell’osare ed esagerare negli abbinamenti; in total look per un «effetto bosco», oppure con il viola per un tocco più personale; molto presenti anche le nuance salvia, bosco e ginepro che attraggono rossi, turchesi e bluètte.

Insoliti, ma molto presenti quest’anno, anche colori considerati «fuori stagione» come il giallo linone, il blu accesso e il rosa: la dimostrazione che si deve voler essere sempre energici e positivi! Per chi predilige invece il lato soft dell’inverno, via libera al color panna, al cioccolato, ai toni del cammello e dosando sempre, in modo molto accennato, il nero ma da prediligere a tinta unita. La sera si accende e si illumina: paillettes, lamé e frange sono indispensabili nel guardaroba della prossima stagione; l’effetto metallico, in argento e oro, è applicato anche sui tessuti che compongono bomber e giacche, per brillare anche di giorno.

Sdoganato il rosso fuoco: non si usa solo a natale, ma durante tutta la stagione fredda, così come l’arancio capace di donare armonia e un tocco di creatività. Protagoniste del guardaroba anche le stampe: gli scacchi sono un must, come pure i quadri in generale e le righe; intramontabile ancora una volta l’animalier: look accattivanti come il leopardato sono ancora di assoluta tendenza! Infine, per chi ama davvero differenziarsi, imperdibili le creazioni che sembrano delle vere e proprio opere d’arte, dove la figura femminile diventa quasi un quadro che cammina. Per quanto concerne i materiali, i filati sono preziosi: cashmere plume, lana merino extra fine, cashmere.

©CdT.ch - Riproduzione riservata