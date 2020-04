È stylist a Firenze e alle spalle ha una carriera che l’ha portata a lavorare tra Los Angeles, New York, Miami, Parigi, Tokyo e Milano. Erika Costa ci apre in esclusiva il suo armadio a pochi passi dalla cupola del Duomo di Firenze, per fornirci consigli preziosissimi per una primavera-estate 2020 mozzafiato. Dal look Jane Birkin, l’ attrice icona che ha dato il nome alla borsetta più famosa del mondo, al fascino della tuta in jeans anni ‘80; dal famoso lewis 501 da uomo agli accostamenti con i vestiti cult vintage. Dieci pillole dalla durata massima di due minuti con i “must have 2020”, che vi faranno capire come con pochi accessori (e senza spendere una fortuna) potrete pure voi sfoggiare i look delle star.

Il trenchcoat, che passione!

Megan Markle lo adora e Vogue Italia – che è la Bibbia della moda per gli addetti ai lavori - l’ha incoronato re del guardaroba 2020. È il trench il capo indispensabile della prossima primavera. Le ultime tendenze lo consacrano come il must have della stagione che sta per sbocciare. È facile da indossare e non tramonta mai. Ricamato, con le maniche pipistrello, stampato, classico o con qualche taglia in più rispetto alla vostra (facendo però attenzione alle proporzioni ). Poco importa quale modello scegliete. La moda sta abbandonando il filone streetwear fatto di felpe con il cappuccio e scarpe da ginnastica - puntualizza Vogue Italia - e il trench torna a farla da padrone. Starà a voi interpretarlo secondo il vostro stile. Quel che è certo è che in occasione di una tipica pioggerellina primaverile o estiva, sarà un vostro fidato alleato. Anche se, a dire il vero, quest’anno è chic con qualsiasi tempo! Dunque indossatelo quando vi pare piace, senza l’obbligo di alzare gli occhi al cielo prima di uscire di casa. I colori? Dai classici khaki, blu e nero ai gialli, rossi e blu elettrici. Oppure tutte le versioni color pastello. Quest’anno ognuno di noi può indossare il proprio colore del cuore.

Trench, un mantello da trincea

Forse non molti sanno che in realtà, sotto il suo aspetto molto elegante, il trench nasconde un passato militare. Il suo nome deriva da “trench-coat” che in italiano significa “mantello da trincea”. Non è un caso. A metà ‘800 venne per la prima volta indossato dai soldati inglesi impegnati nella guerra di Crimea. Durante il secolo breve proteggeva dalle intemperie quelli della prima e della seconda guerra mondiale. Il segreto del suo successo? Un insieme di caratteristiche che lo rendevano particolarmente pratico. A partire dalla stoffa, un gabardine di cotone impermeabile che riparava alla perfezione dalla pioggia. E poi la caratteristica chiusura doppiopetto, che difendeva i militari in trincea dal vento così come il sottogola, la striscia di tessuto da abbottonare dove c’è il colletto.

La guerra per la paternità dell’impermeabile

Sulla paternità del capospalla la guerra è ancora in corso. Da una parte c’è il trench Makintosh, poi diventato Aquascutum. È il modello più antico, nato nel 1824 dopo che uno dei fondatori dell’azienda, Charles Macintosh, inventò un modo di rendere permeabili i tessuti spalmandoli con un sottile strato di gomma. Dall’altra c’è quello di Burberry, fatto in gabardine, un tipo di cotone pesante lavorato in modo fitto brevettato da Thomas Burberry a metà ‘800. Ambedue i capispalla vennero usati durante le guerre, tuttavia, bisogna ammettere che il modello più simile a quello attuale , con il doppiopetto e la cintura in vita, è quello apparso nel 1912 di Burberry.

Dalla trincea a Hollywood

Subito dopo la prima guerra mondiale, negli anni ’20, il trench diventa un capo di uso comune per donne e uomini, subito adottato dalle grandi star del cinema. Greta Garbo, Bette Devis. Ma è probabilmente con il film “Casablanca” che il trench è passato alla storia, indossato da Humphrey Bogart.

A distanza di 100 anni dalla sua nascita, ancora oggi quando si parla di trench si pensa a quello classico di Burberry: color kaki, a doppio petto, la cintura e la fodera interna tartan.

