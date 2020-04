Non bisogna per forza essere a Saint Tropez per avere l’aspetto 100% “à la tropézienne”. In questa puntata di “L’armadio di Erika”, la nostra top stylist fiorentina vi proporrà un look alla Brigitte Bardot che vi farà sentire nel “mood” giusto. Infatti fu l’attrice francese ad accendere negli anni ’50 i riflettori sulla meravigliosa località della Costa Azzurra dalla luce particolare. Pochi accessori giusti (e poco costosi) per una mise impeccabile, anche in città.