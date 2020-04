Foglie, ananas, fiori. Flora e fauna del clima equatoriale animano la stagione calda del 2020. Quest’anno i vestiti top saranno coloratissimi e divertenti, facendoci sentire come se fossimo già in vacanza. Erika Costa, la nostra stylist di riferimento, ci spiega in questo video come abbinare un vestito tropical con gli accessori giusti.

Loading the player...

Donatella Versace e il tropical look

Merito di Donatella Versase se lo stile sauvage quest’anno è tornato di moda. La stilista ha riportato in voga la fantasia tropicale da sfoggiare con camicie, pantaloni e abiti leggeri. Lo ha fatto puntando tutto su Jennifer Lopez, la quale, a 50 anni suonati, è tornata ad indossare per la stilista il “Jungle dress”, lo stesso abito che, nel 2000 passò alla storia grazie al fisico prorompente della popstar. In occasione della scorsa Milano Fashion Week JLo ha chiuso lo show di Donatella con una rivisitazione dell’abito icona, lasciando di nuovo tutti a bocca aperta.

Jungle dress, un abito icona

Trasparenze, scollatura da brividi, gambe scoperte. Le prime ad indossare il jungle dress furono due top: Amber Valletta durante la Milano Fashion Week del 1999 e Christy Turlington, protagonista nello stesso anno della campagna pubblicitaria di casa Versace firmata dal grande fotografo Steven Meisel. Solo con J.Lo, però, l’abito si trasformò in una icona.

Quando la popstar apparve nel 2000 sul tappeto rosso dei Grammy Awards con quel look super sexy, la Rete andò in tilt. Google (nato appena 2 anni prima) venne preso d’assalto, facendo registrare la più grande ricerca di foto mai sperimentata prima. Un fatto inaspettato, che offrì lo spunto per una nuova invenzione: Google Immagini.

©CdT.ch - Riproduzione riservata