Immacolata, audace, affascinante: la t-shirt bianca da uomo è uno di quei capi iconici in grado di conquistare tutte le generazioni senza perdere charme con il passare del tempo. Semplice ed essenziale, la maglietta candida è infatti piena di personalità e, proprio per questo, si è conquistata un posto di prim’ordine all’interno del guardaroba maschile, facendosi apprezzare da uomini di ogni età.

Si presenta in moltissime declinazioni diverse: da quella con scollo a V o rotondo, passando per i modelli sdruciti e soltanto apparentemente trasandati, senza dimenticare le versioni con le maniche arrotolate. In tutti questi casi questo capo, nato come indumento intimo, si configura come un silenzioso strumento di seduzione.

A partire dagli anni Cinquanta la t-shirt candida cominciò la sua parabola ascendente, diffondendosi come indumento d’abbigliamento da portare in ogni occasione, comprese quelle più formali, se ben abbinato. Furono, tra gli altri, alcuni attori a coglierne il potenziale seduttivo. James Dean e Marlon Brando, in particolare, intuirono una delle combinazioni di stile tra le più semplici e sensuali: l’abbinamento tra la maglietta bianca a maniche corte e un paio di jeans.

Proposta, principalmente, in morbido cotone, la t-shirt bianca può essere impreziosita da filati come lino, cachemire e seta. Sotto il completo sartoriale, con la tuta da ginnastica e abbinata a pantaloni sportivi: in tutti questi abbinamenti la maglietta candida non delude, ma regala un tono di spensieratezza e di stile.

Presente in tutti gli armadi maschili, la t-shirt bianca piace molto anche ad artisti e personaggi dello spettacolo. Thimothée Chalamet, attore statunitense conosciuto per la straordinaria interpretazione di «Chiamami col tuo nome», ha inserito questo capo, reso più frizzante grazie alla stampa che ritrae una mano con le dita a V, all’interno di uno smoking color panna, mentre David Gandy, supermodello britannico incluso nel 2013 nella lista dei 100 uomini più influenti in Gran Bretagna, l’ha scelta in abbinamento ad un bomber in camoscio, per un effetto casual e intrigante al tempo stesso. E ancora, Antonio Banderas, il sex symbol di Malga, ha optato per un look costruito sulla t-shirt bianca infilata sotto il chiodo da motociclista.

La maglietta costituisce inoltre un capo passepartout in quanto è in grado di smorzare un look troppo ingessato, illumina una combinazione d’abiti eccessivamente scura e fa la sua figura quando si vuole optare per un outfit dalle linee semplici e pulite.

