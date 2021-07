Gli uomini moderni assaporano ogni attimo della loro giornata. Come nomadi urbani contemporanei vivono on the road: tra casa e ufficio, dal lavoro alla palestra, tra auto, mezzi pubblici o sfrecciando in bici o monopattino da un luogo all’altro della città, per concludere la giornata a cena con gli amici. Lo zaino diventa quasi per forza l’accessorio necessario per avere con sé tutto l’indispensabile, dalla mattina alla sera. Si ispira al paesaggio urbano, ad esempio, la collezione “Milano System” di “Modula Milano” che ha un design minimalista, affidabile e resistente, dalle linee pulite ed eleganti. Versatile e 100% Made in Italy, parte dallo zaino urbano modulare progettato per essere funzionale e creato per soddisfare tutte le esigenze di una vita on the go. Il design pulito in nylon leggero e i tessuti hi-tech goffrati creano un look urbano, cool e senza tempo. “Modula Milano” nasce come start-up pronta a soddisfare le esigenze degli urban nomad delle principali smart city internazionali; un progetto coraggioso, concretizzato in piena pandemia. Uno zaino a impatto ridotto, soprattutto nel tempo: grazie alla sua modularità consente una personalizzazione costante e continua.

“Membretti Milano” invece propone lo zainetto con un’estetica molto ricercata, curata in ogni piccolo particolare, pratico e perfetto per i nostri tempi dove i faldoni sono stati sostituiti dai PC e dai tablet.

La particolarità, oltre alla forma, è data dalla costruzione brevettata che lo rende ideale per essere indossato anche nelle stagioni più calde visto che, grazie allo speciale pannello posteriore, si viene a creare un flusso d’aria tra la schiena e lo zainetto stesso. Un accessorio versatile, pensato sia per la donna come per l’uomo, perfetto per chi ama gli accessori ricercati ben rifiniti, lussuosi ed esclusivi. Le finiture e i rivestimenti sono lussuosi: per la realizzazione vengono utilizzati pellami esotici pregiati e i dettagli prevedono la placcatura in oro o palladio. Lo zaino è proposto anche nella variante con le finiture esterne in pellame invecchiato o in tessuto militare; all’interno è alloggiata una busta con pratici scomparti.

Un viaggio sensoriale prende forma e si concretizza nelle proposte di “Numero 00”: un messaggio di rivalsa è intrinseco nella scelta cromatica che sembra gridare “necessitiamo di colore!” e che si trovano nella collezione Back To Travel concepita e prodotta in collaborazione con il brand Invicta nella quale ci sono i complementi di cui si necessita per ritornare a viaggiare - come zaini, trolley e marsupi.

Questi accessori, realizzati a partire da tessuti riciclati e sui quali troviamo tasche per PC, taschini portatelefono, rappresentano una vera e propria estensione per creare dei look che fungono quasi da uniforme, quella da viaggio, per accompagnare tutti fisicamente fuori dalla grigia realtà dei giorni nostri alla ricerca di un lato positivo.