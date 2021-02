Il set è una metropoli cosmopolita nel cui contesto i capi si fanno versatili e intercambiabili sia per uso, sia per funzione. Nasce la nuova «Shacket»: un capo ibrido dove una shirt e una giacca si incontrano creando il casual del nuovo decennio, perfetto per una video conference da casa, una passeggiata in centro o una riunione in ufficio. Capi lunghi e dalle linee fluide si affiancano ad altri corti e grintosi caratterizzati per i loro toni tenui del glicine e salvia; questi si contrappongono a quelli più accesi come il rosso mattone e il blu tuareg che si stagliano tra le striature multi-colore del cielo e i dettagli delle architetture urbane. Non manca neppure un approccio moderno e dinamico attraverso le proposte «Black Edition»: prodotti caratterizzati per i tagli ergonomici che disegnano silhouette impreviste. Molti i richiami al mondo militare che porta con sé un senso di avventura e performance, rafforzato dall’utilizzo di tessuti tecnici combinati con vibranti contrasti cromatici. Ecco che la morbida «Hybrid jacke»” in jersey con cappuccio è pensata per le avventure di un uomo sempre in movimento, con tasche capienti e mini pocket con zip in cui custodire cuffie Bluetooth o taccuini per gli appunti.