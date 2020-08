La camicia in jeans non può mancare all’interno del guardaroba maschile. Il motivo? Si tratta di un capo che sta bene con qualsiasi abbinamento, dona a ogni carnagione e ha il pregio di sdrammatizzare i look più ingessati. Dalla sua, questo indumento vanta la capacità di saper essere in equilibrio tra ricercatezza e comodità: ha infatti la struttura di una blusa elegante e il comfort di un tessuto casual.

A seconda della linea, la camicia in jeans può dare un tono diverso al look. Ci sono infatti i modelli grunge, ossia trasandati e non convenzionali, caratterizzati da tagli abbondanti e colore slavato; quelli che ricordano l’atmosfera dei western, con inserti rinforzati sulle spalle e tela spessa, e quelli preppy, di alta classe e buon gusto, contraddistinti da tessuti morbidi e inserti di lino. Qualunque sia la declinazione scelta, il denim può quindi presentarsi in mille versioni diverse, differenziate da sfumature più o meno scure, lavaggi intensi o leggeri, tagli aderenti o morbidi.

Versatile e poliedrica, la camicia in jeans si abbina con efficacia alla totalità dei capi presenti all’interno di un armadio maschile. Indossare una blusa in denim fuori dai pantaloni, in accostamento ad una giacca oppure ad un gilet permette di creare un look fresco e disinvolto. Molto efficace e stiloso è anche l’abbinamento con un paio di pantaloni chino, dal tessuto leggero e resistente e dal taglio elegante.

I puristi dello stile non disdegnano un look costruito interamente sul denim. Attenzione, però, all’effetto divisa: per evitarlo l’ideale sarebbe optare per capi – dalla camicia al pantalone, alla giacca – caratterizzati da lavaggi differenti, che permettono di dare l’impressione di costruire un outfit a strati.

Per trovare la giusta ispirazione, meglio farsi guidare da quanto indossato dai vip come, ad esempio, David Beckham. Suo l’abbinamento disinvolto e spigliato al tempo stesso rappresentato dall’accostamento tra una camicia in jeans con lavaggio chiaro e pantaloni neri: questo mix di capi assicura un effetto casual ma piacevole. Nulla vieta, tuttavia, di adoperare la camicia in jeans per costruire un look elegante. Basta indossare pantaloni sartoriali, bretelle e cravatta: il risultato che ne deriva non è da tutti, richiede armonia ed equilibrio. Per non sbagliare e avere un risultato più fresco, si può togliere dall’outfit la cravatta.

Impossibile sbagliare accostamento: la camicia in jeans è un capo basico che garantisce, in ogni occasione, un buon successo, e a qualsiasi età.

