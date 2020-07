Con i tacchi ai piedi gli scivoloni sono dietro l’angolo, e non solo in senso letterale. Indossarli fa sentire chic, ma le scarpe alte non stanno bene con qualsiasi outfit, anche se le si può indossare in qualsiasi occasione. Non esistono delle vere e proprie regole per abbinarle nel modo migliore, basta imparare a giocare con gli stili e non esagerare con l’eccentricità.

Le scarpe con il tacco diventano protagoniste durante gli appuntamenti più galanti. Sono delle vere e proprie alleate di seduzione, diventando all’occorrenza un dettaglio sexy con il quale impreziosire anche i look più casual. Queste calzature sono un grande classico se abbinate ad abiti corti o scollati; rendono più seducenti i vestiti midi realizzati in tessuti dalle stampe fantasiose. Anche una mise che prevede dei semplici jeans skinny e un top viene valorizzata dai tacchi alti, che hanno la capacità di rendere la silhouette più slanciata e armoniosa e il modo di incedere più sinuoso.

Qualora, invece, si abbia qualche difficoltà a camminare su tacchi a stiletto, conviene optare per modelli più larghi, che aiutano a sentirsi chic senza rinunciare al comfort. Anche durante le uscite con le amiche si possono sfoggiare le scarpe alte. Per una sessione di shopping le si può abbinare a un outfit casual, aggiungendo un pizzico di eleganza a jeans modello boyfriend e a una t-shirt semplice. Per completare il look basterà poi scegliere la borsa giusta. Per un aperitivo, invece, si può investire in un paio di sandali gioiello, con i quali aggiungere charme ad un abito leggero o ad un completo che unisce un body con una gonna lunga o un pantaloncino dalle tinte pastello.

Le scarpe con i tacchi alti diventano preziose alleate anche per fare colloqui o andare in ufficio ogni giorno. Le décolleté o le francesine, abbinate a un completo giacca e pantaloni, donano un aspetto molto professionale ed elegante, a patto di non cedere alle lusinghe del plateau, che dà alle calzature una maggiore comodità – in quanto diminuisce l’ampiezza dell’angolo di appoggio del piede – ma rischia di rendere il look eccessivo e poco adatto a occasioni formali.

Un luogo nel quale non ci si aspetta di trovare le scarpe col tacco è la palestra. Tuttavia, nulla vieta di poterle indossare al posto delle sneakers, almeno durante il tragitto. Abbinata con un paio di stivali in pelle a stiletto, anche la classica tuta con pantaloni larghi e felpa con cappuccio acquisterà uno charme inaspettato.

