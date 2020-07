Dopo l’ annullamento dell’edizione di giugno a causa del coronavirus, per la prima volta nella sua storia la Camera Nazionale Della Moda Italiana presenta un calendario digitale di sfilate, appuntamenti, performance ed esplorazioni culturali in programma dal 14 al 17 luglio. Con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE Agenzia, ecco in scena la prima edizione di Milano Digital Fashion Week, il calendario ufficiale, in continuo aggiornamento su cameramoda.it , comprende le collezioni Uomo e pre-collezioni Uomo e Donna per la Primavera-Estate 2021 . L’apputamento è in programma dal 14 al 17 luglio, con 37 brand presenti e con soli due eventi fisici: Dolce&Gabbana e Etro. Per la realizzazione della piattaforma digitale ci si è rivolti a ad una società di consulenza leader a livello mondiale che ha disegnato e sviluppato l’esperienza digitale, costruendo e realizzando anche l’innovativa piattaforma tecnologica e di Microsoft che ha messo a disposizione le proprie soluzioni e la propria expertise per ideare e supportare lo sviluppo del digital hub. Insieme, le due realtà, hanno dato vita ad una piattaforma multimediale che offre servizi specifici per i diversi attori coinvolti nella Milano Fashion Week, proiettandola verso il futuro del settore. Milano Digital Fashion Week si articola su quattro giorni di appuntamenti live fruibili h.24 coprendo diversi fusi orari, compreso quello americano, grazie alla testata internazionale T he New York Times, streaming partner ufficiale della Milano Fashion week. Il palinsesto prevede un calendario vero e proprio che garantirà degli slot in cui a ciascuno dei brand partecipanti verrà assegnato il tempo necessario ad esprimere la propria creatività e le novità di collezione, da utilizzare in completa libertà.

In contemporanea e a corollario di ogni appuntamento, presentato graficamente sempre al centro della schermata, saranno fruibili una serie di «stanze tematiche» che, sotto la direzione artistica di Luca Stoppini, verranno affidate a curatrici e curatori. Personaggi chiave della scena attuale, game-changer e visionari pronti a selezionare autonomamente contenuti di ogni genere, sempre legati alle più significative istanze culturali del momento e ai temi strategici portati avanti in questi anni da CNMI. Dalla sostenibilità, all’innesto tra artigianalità e innovazioni tecnologiche, all’Inclusion and Diversity. Questi e molti altri saranno il punto di partenza per ricerche e riflessioni individuali.

Al giornalista statunitense Alan Friedman verrà invece affidata una «stanza istituzionale» dove dialogare con personalità di assoluto spicco della scena politica e imprenditoriale.

Due aree saranno dedicate alla nuova generazione di designer del settore, da sempre una priorità nelle strategie d’azione di CNMI: International Hub Market, uno scouting di designer da tutto il mondo che rende ancora più globale lo spirito di Milano Digital Fashion Week, oltre a Together for Tomorrow, il progetto lanciato in collaborazione con Camera Moda Fashion Trust per sostenere la nuova generazione di designer all’interno del sistema moda e che ha bisogno del massimo supporto per affrontare un momento di enorme complessità. Centrale nel progetto anche una sezione dedicata agli showroom dei singoli brand e multimarca, con una formula mista che consente a ciascuno di scegliere se dare libero accesso a tutto il pubblico, oppure riservare la visione in dettaglio delle collezioni ai soli addetti ai lavori.

Saranno come sempre molto attivi i canali social media (cameramoda.it; Instagram; Twitter; Facebook; Linkedin; Weibo; Youtube), in cui CNMI proporrà una serie di attivazioni specifiche di racconto live, per far vivere le emozioni uniche e coinvolgenti della fashion week.