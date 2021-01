Ci sono città che diventano il naturale racconto in molte collezioni moda. Questo è amplificato se a realizzarle sono persone che quelle città le vivono, le conosco e carpiscono ogni essenza e vibrazione che un luogo trasmette.

Questo è il caso della modella internazionale, DJ e fashion icon Catherine Poulain, figlia della moda italiana: il suo gusto per l’arte e la musica si è sempre contraddistinto nel panorama europeo. Must have ad ogni fashion show, la sua creatività senza limiti ha voluto intraprendere un nuovo viaggio in cui rivelare sé stessa ed esaudire i suoi desideri attraverso la moda. Ecco che è nato CATH PANAME, il brand ready-to-wear pensato per una donna dallo spirito libero, forte, selvaggio e con un’anima rock.