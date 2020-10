A volte si sogna un’intera stanza solo per il make-up, ma quando poi si rimettono i piedi per terra gli spazi per realizzare questo mondo ideale tutto al femminile mancano o comunque non sono sufficienti. Allora bisogna agire con creatività riorganizzando tutto in un angolo della camera da letto o del bagno, in modo da rendere ogni cosa comoda ed esteticamente accattivante.

Il primo step da tenere a mente in ordine di importanza per costituire una buona postazione trucco sono le luci. Meglio optare per lampadine fredde e chiare che enfatizzino tutti i dettagli della pelle e permettano di individuare la resa del colore migliore. Affinché l’effetto sia ottimale, inoltre, sarebbe il caso di inserire uno specchio proprio tra le luci puntate su di sé, in modo da eliminare ogni possibile cono d’ombra, così che il trucco nel suo complesso possa risultare omogeneo e simmetrico in ogni parte del viso.

Lo specchio della postazione può poggiare su un tavolino. Se si riadatta qualcosa di già presente in casa ne gioverà il portafogli. Ma se si vuole comprare un mobile specifico, allora si consiglia una consolle estraibile e modulabile, ovvero un ripiano da chiudere quando non serve e da estendere per poter poggiare tutti i prodotti necessari al make-up quando si sta avvicinando il momento di uscire.

Un’altra chicca da aggiungere è il dispenser trasparente, dove riporre pennelli e matite. Grazie all’assenza di colore questi comodi strumenti divisori aiutano non solo a tenere ogni cosa in ordine, ma anche a vedere a colpo d’occhio tutto quello che si sta per prendere ed applicare sulla pelle senza il rischio di sbagliare in corso d’opera.

Infine è fondamentale la sedia su cui appoggiarsi. Per sentirsi delle vere e proprie dive del cinema alle prese con un truccatore professionista bisognerebbe scegliere una sedia da regista alta, tipo sgabello, con tanto di poggiapiedi e braccioli per rilassarsi tra l’applicazione dell’ombretto e la finitura dello smalto su mani e piedi. Non sempre, però, questa soluzione è la più indicata. A volte si è più propense nei confronti di una sedia bassa e larga dove potersi crogiolare con calma anche in posizione yoga.

