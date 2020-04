Per allestire la tavola un’idea è quella di puntare sui colori tipici della primavera, della natura che si risveglia, su colori pastello e su una palette cromatica che rende facile gli abbinamenti.

Su una base bianca di una tovaglia è possibile inserire una serie di elementi che trasformano la tavola in un piccolo giardino fiorito. Il giallo è il colore fondamentale che, con quella nota energica e accesa, rende immediatamente l’idea della Pasqua!

In questi giorni si può ingannare il tempo creando delle piccole composizioni e idee da mettere in scena il giorno di festa: segnaposto, centrotavola, fino alla colorazione delle uova con ingredienti semplici e naturali che possiamo reperire senza problemi.

Il nostro giardino ci può offrire una vasta gamma di fiori gialli o bianchi come i tulipani: un profumato contorno per arricchire le nostre decorazioni.

Nel cassetto in casa possiamo aver conservato del nastro rosa o verde perfetto per avvolgere ed adorare un vaso di vetro. Come centrotavola si possono disporre una serie di bicchieri per il vino capovolti; al loro interno si può disporre del muschio o dei fili d’erba, per poi adagiare dei piccoli ovetti di cioccolato; alla sommità di può appoggiare una candela bianca e accenderla durante il pranzo.

Il tovagliolo può essere arricchito con un rametto verde e un uovo sodo colorato che mangeremo tutti insieme; in rete si trovano numerosi tutorial anche su come piegare i tovaglioli a forma di coniglio.

Un’altra idea è quella di realizzare una composizione con dei vecchi libri: basta impilarne un paio, appoggiarci sopra un vaso di vetro con una candela al suo interno e adornare il tutto con due uova o qualche fiore per rendere l’atmosfera allegra e gioviale; questa idea è perfetta anche per addobbare un angolo di casa, oltre alla tavola.