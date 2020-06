Il cinema è il palcoscenico d’elezione dell’avventura, del mistero e della passione ma anche dell’eleganza e dello stile. Molte pellicole infatti rimangono impresse nella mente per l’iconicità dei loro personaggi, e in particolare per il fascino che una coppia innamorata sul cast è in grado di sprigionare, conquistando il pubblico, per merito degli abiti indossati.

Andando indietro nel tempo, sono stati Humphrey Bogart e Ingrid Bergman in «Casablanca» a scrivere una delle pagine più interessanti della storia del costume nel cinema. Emblema di raffinatezza, questa coppia è ancora oggi in grado di fornire lezioni di stile ed eleganza. In numerose scene della pellicola hollywoodiana del 1942 Bogart indossa un candido smoking e una camicia immacolata, abbinati a pantaloni e farfallino neri. La sua bella, Ingrid, è entrata a buon diritto nell’Olimpo della moda del grande schermo per aver indossato un inconfondibile tailleur con grandi bottoni e tasche over size sul petto, abbinato al borsalino.

Costituisce un esempio di cura del dettaglio ed eleganza senza alcuno sforzo la coppia formata da Audrey Hepburn e George Peppard, protagonisti di «Colazione da Tiffany», del 1961. Il tubino di raso nero indossato dall’incantevole Audrey è stato disegnato appositamente per l’attrice dallo stilista Hubert de Givenchy. Un abito diventato iconico, tanto che nel 2007 ha raggiunto il primo posto in un sondaggio condotto dalla rivista britannica «Daily Mail» all’interno del quale veniva chiesto ai lettori quale fosse il capo di abbigliamento che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba di una donna. Sobrio e sempre curato, il look del galante George Peppard segue alla perfezione quello dell’attrice protagonista.

Tra le coppie del cinema rese immortali dal loro stile anche Julia Roberts e Richard Gere, protagonisti di «Pretty woman», film del 1990. Tra le mise più eleganti della pellicola rientrano, ad esempio, il vestito a pois bianchi su fondo marrone, indossato dalla Roberts in abbinamento a un cappello, e il signorile doppiopetto di Gere.

Molto più recente è il caso della coppia formata da Brad Pitt e Angelina Jolie, conosciutasi e innamoratisi sul cast del film «Mr. & Mrs. Smith», del 2005. I Brangelina in questa pellicola interpretano una coppia di killer a pagamento. Lei, eterea in un abito nero dal profondo scollo laterale, e lui, in un completo dalle linee pulite e rigorose, hanno rappresentato irraggiungibili esempi di raffinatezza.

