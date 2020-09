L’arte di tingere i capelli si è sviluppata molto negli ultimi anni. Se un tempo si utilizzavano i pigmenti per coprire la chioma bianca in tinta unita , creando ciò che oggi definiremmo un antiestetico blocco di colore, oggi è possibile schiarirla per realizzare look estroversi e non convenzionali, che permettono di esprimere al meglio la propria personalità.

I look più amati, specialmente da tantissime star, sono quelli che prevedono forti contrasti. La tecnica «half and half», letteralmente metà e metà, è l’ideale per chi non sa decidere con quale tonalità rivoluzionare il proprio aspetto . La chioma viene divisa in due parti: sopra si applica un colore e sotto un altro. Queste schiariture creano un effetto visivo davvero magico . Si può addirittura «rivelare» una delle due tonalità solamente quando lo si desidera , ad esempio legandosi i capelli o scuotendoli.

Per chi invece non vuole stravolgere completamente il proprio aspetto, pur rinnovandolo in modo originale, c’è la tecnica «dip dye»: significa «immerso nel colore» e prevede di effettuare delle schiariture a contrasto solo nella parte finale delle lunghezze, ovvero sulle punte. I colori che vanno per la maggiore sono quelli stravaganti, come il rosa, il verde acido, l’azzurro e il giallo, ma in toni pastello e sfumati. Se si hanno i capelli molto chiari o già decolorati, il consiglio è quello di usare tinte temporanee. Questi prodotti a base di acqua e per niente aggressivi hanno pigmenti indeboliti che vanno via in pochi lavaggi. Sono l’ideale per provare una nuance particolare prima di applicarla in modo definitivo, oppure per creare un look personalizzato in occasione di un evento speciale.