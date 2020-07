Per rendere la pelle morbida e vellutata, si sa, lo scrub è un vero e proprio toccasana. Grazie alla sua azione levigante, è in grado di eliminare le impurità e rendere la cute liscia e perfettamente pulita. Se gli effetti dello scrub sul corpo sono noti a tutti, in pochi ne conoscono invece i benefici sui capelli. Anche il cuoio capelluto, infatti, è costituito da pelle, che necessita di essere oltre che nutrita anche rigenerata, attraverso l’eliminazione delle cellule morte. Un segreto di bellezza da non sottovalutare: un cuoio capelluto sano significa infatti una migliore crescita dei capelli, che saranno più forti e appariranno anche più belli.

Lo scrub per capelli ha la medesima funzione di quello utilizzato su gambe e viso: rimuovere sporco, olio in eccesso e cellule morte. Ne esistono diversi tipi, alcuni neutri altri studiati per risolvere problematiche più o meno gravi. Sono disponibili trattamenti per chi ha i capelli grassi, che necessitano di eliminare o attenuare la produzione di sebo del cuoio capelluto, e altri studiati al contrario per capelli secchi e bisognosi di idratazione. Esistono poi anche scrub finalizzati a eliminare il problema della forfora, che velocizzano il processo di sostituzione delle cellule morte con quelle nuove.

È possibile anche realizzare scrub capelli fai da te; in questo caso, però, è opportuno consultare prima il proprio parrucchiere perché c’è il rischio che si possa avere un cuoio capelluto sensibile, che alcuni prodotti andrebbero a irritare. Da evitare sono quegli ingredienti che possono procurare abrasioni, quindi no al sale grosso, sì a quello fino, da unire a miele, zucchero di canna o argilla. A questa base occorre poi aggiungere degli oli in base al tipo di cuoio capelluto, che andranno a fornire l’idratazione: da quello di mandorle a quello di cocco o di Jojoba.

Ma quante volte è consigliato effettuare un accurato scrub ai capelli? Proprio come quello al viso, l’ideale sarebbe una o massimo due a settimana, così che non vada a causare irritazioni alla pelle. È sufficiente andare a sostituirlo al proprio shampoo, massaggiandolo con delicatezza, senza sfregare. Questa tecnica serve a distribuire bene il prodotto e a esfoliare la cute, riattivando il microcircolo, necessario per una corretta ossigenazione dei tessuti. Infine, è sufficiente risciacquare e procedere all’applicazione del balsamo. Una routine di bellezza semplice ma utile per sfoggiare una chioma folta, nutrita e splendente.

©CdT.ch - Riproduzione riservata