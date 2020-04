Look freschi per una Pasqua raffinata

La Pasqua è un giorno di festa: soli o in compagnia è giusto abbandonare il pigiama, coccolarsi e prepararsi per il pranzo in famiglia o anche solo per una videochiamata con amici e parenti. Indossiamo il trucco, spruzziamoci il nostro profumo preferito e giochiamo con il look: nell’armadio certamente è presente qualcosa che è perfetto per la primavera e le tendenze attuali! Noi veniamo colpiti, ancora prima che dalla forma, dal colore degli oggetti e quando questi assumono la forma di vestiti, il colore è senz’altro la loro anima.

Gli abiti e i colori

Generalmente le nuance pastello sono un rimando perfetto al periodo e, cosa non da poco, sono anche la moda di questa primavera/estate; colori che vanno maneggiati con cura, soprattutto se abbinati tra loro! Di base è bene utilizzare almeno un capo neutro, nei colori del nero, grigio o beige. Il verde è uno dei grandi protagonisti della stagione e, con lo spirito pasquale, è perfetto anche per essere in tema! Se il total look può sembrare eccessivo, l’abbinamento con il bianco è ottimo: un colore semplice che si sposa magistralmente.

Sofisticati e romantici anche il rosa polvere e il lavanda: come una brezza leggera che non risulta mai eccessiva! Il rosa poi sarà anche uno dei must della prossima estate: dal nude look, al cipria, fino alla versione più intensa. Ci sono poi pezzi intramontabili, quel capo che amiamo in modo particolare e che, in un giorno di festa, dobbiamo indossare anche solo perché ci fa sentire particolarmente belle! La moda infatti sempre più spesso racconta anche la libertà di mixare stili, dove ci sono tante idee per tante donne diverse, in una sorta di “guardaroba per sempre”.

Bellissime e perfette anche le camicie con stampe floreali abbinate, anche in questo caso, preferibilmente a capi basici come una gonna o un pantalone bianco o un jeans dal taglio elegante.

Se vogliamo porre l’accento su di un fiore che è pura tendenza: la rosa! Se nell’armadio si ha un capo con questo disegno va assolutamente indossato! Semaforo verde anche a chi sceglie i pantaloni a vita alta abbinati alle camicie indossati, in alternativa, anche con body e top aderenti. Un look quindi che coniuga eleganza, stile e comodità, dove anche un jeans abbinato ad una maglia a righe rendono l’insieme sufficientemente chic!