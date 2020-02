Una cena romantica, una passeggiata in centro mano nella mano e un regalo da scartare per esprimere, anche con un gesto, il proprio affetto. San Valentino è tutto questo, e molto altro: a rendere questa data tanto speciale è l’atmosfera, resa ancora più magica dalla volontà di coccolare e fare sentire amato il proprio partner. Per far sì che questa giornata sia davvero perfetta, però, anche l’abbigliamento deve essere curato nei dettagli. In quest’occasione, infatti, è importante prima di tutto scegliere un look in grado di rispecchiare la personalità di chi lo indossa, valorizzandone lo stile. Quello che più conta è sentirsi bene con se stessi curando con attenzione il proprio aspetto e vestendosi in modo adeguato per l’occasione, privilegiando l’eleganza senza dimenticare quel tocco di sensualità che a San Valentino non guasta mai.

Uno stile per ogni occasione

Per ogni contesto ci sono alcune regole di stile da seguire, così da sentirsi a proprio agio all’interno di ogni ambiente. Se il programma per la serata prevede, ad esempio, una cena a lume di candela al ristorante si rivela perfetto un tubino nero, da indossare con calze velate e un paio di calzature col tacco, per un effetto sofisticato. Nel caso in cui, invece, la serata preveda l’accoppiata di pizza e cinema, vanno benissimo anche un paio di pantaloni a palazzo e una camicetta in seta, il tutto impreziosito da qualche accessorio raffinato, come orecchini lunghi fino a sfiorare le spalle.

Un’alternativa tra le meno scontate contempla invece un pezzo unico, la tuta: se il contesto lo permette, vale la pena osare con i capi che lasciano la schiena scoperta. Eleganza e comodità sono richieste anche alla sfera maschile. Nella serata considerata la più dolce dell’anno, si consiglia di optare per un completo dall’impostazione formale, reso più sbarazzino dalla scelta della fantasia: per un look diverso dall’ordinario si rivela azzeccato seguire alcune tendenze del momento, come la trama check, ossia la stampa a scacchi. Molto apprezzati sono anche i tessuti più chic, come ad esempio il velluto, tornato alla ribalta nelle ultime stagioni. In linea generale, poi, è bene ricordare che per chi ha superato i vent’anni sarebbe il caso di evitare scarpe sportive e felpe col cappuccio: per fare felice la propria dolce metà quello che ci vuole il 14 febbraio è un look costruito su pantaloni eleganti , abbinati a una camicia e a una giaccia a doppiopetto. Ai piedi si rivelano perfette un paio di stringate o dei morbidi mocassini.

