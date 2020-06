Sono tanti i momenti della giornata in cui una dentatura bianca e lucente può fare la differenza: un sorriso sano e luminoso può essere ad esempio un ottimo alleato negli affari, un’arma di conquista irresistibile o uno strumento per consolare gli amici. Mantenere degli alti livelli di igiene orale, tuttavia, ha il suo costo da non sottovalutare; sebbene una visita dentistica e un’approfondita pulizia annuale siano obbligatorie per la salute dei denti, è possibile preservare una dentatura splendente con metodi naturali, da praticare comodamente a casa propria.

Il primo strumento per favorire la pulizia dei denti è la salvia secca: questa pianta infatti unisce delle proprietà sbiancanti a quelle antibatteriche, rendendo semplice eliminare le macchie sui denti e eliminando il problema dell’alito pesante.

Un altra opzione green è il succo di limone, ottimo per aiutare i fumatori e la loro dentatura ingiallita. Questo frutto può essere usato come succo per dei risciacqui o passato direttamente in bocca. L’importante in questo caso è non esagerare: il limone infatti è molto acido e potrebbe indebolire nel tempo lo smalto. Va quindi usato con moderazione, risciacquando in seguito la bocca con l’acqua.

Anche il bicarbonato è fra i metodi più usati nello sbiancamento dei denti: mescolato con l’acqua può essere applicato come un dentifricio, oppure passato direttamente, senza ulteriori prodotti. Come il limone, non può essere usato senza regole, ma va dosato con grande attenzione; il bicarbonato infatti può portare a ipersensibilità sia dentale che gengivale e indebolire lo smalto. È meglio quindi non usarlo quotidianamente, ma farsi consigliare – come per tutti gli altri casi – dal proprio dentista di fiducia sulla frequenza migliore. È possibile inoltre beneficiare delle proprietà dell’aceto di mele, ottimo come collutorio dopo la pulizia dei denti. L’ideale è fare tre risciacqui al mese, l’ultimo con l’aggiunta di acqua.

Fra i prodotti più gustosi per lo sbiancamento fai da te ci sono senza dubbio le fragole che, avendo livelli di acidità piuttosto bassi, aiutano a rimuovere lo sporco e le macchie dai denti senza particolari rischi. Per trarre il meglio da questo frutto basta spezzarlo in due metà e strofinarle direttamente sulla dentatura. L’ideale sarebbe compiere questa operazione almeno due volte al mese. Per un effetto davvero luminoso, possono essere usate con mezzo cucchiaino di bicarbonato: basterà frullare tutto insieme per ottenere un dentifricio ottimo nel gusto e nel risultato, con cui lavare i denti per almeno due minuti. Un’altra ricetta prevede l’utilizzo di due fragole, due cucchiai di argilla bianca e due gocce di olio essenziale alla menta: il sapore fresco rende questa pasta perfetta sia contro le macchie sia per l’alito e può essere apprezzata anche dai più piccoli. Per un effetto assicurato, il dentifricio fai da te va usato una o due volte al mese: un risultato davvero semplice e rapido da raggiungere.

