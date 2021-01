Si è da poco conclusa la settimana della moda milanese: un’edizione che, a causa della situazione sanitaria, si è svolta internamente in formato digitale, senza la presenza di pubblico e invitati. La moda attraverso sfilate e molti fashion film ha voluto dare un segno di ottimismo, di un made in Italy che guarda al futuro e che, nonostante tutto, non si arrende.

La tendenza principale è quella di un’idea di look che coniuga la vita indoor con quella outdoor. I tempi recenti hanno cambiato la percezione del lavoro, del muoversi e quindi anche del vestirsi. Ecco che i capi diventano decisamente più comodi, rilassati, senza costruzioni troppo accentuate.

Il tessuto della vita dell’uomo si intreccia con il suo spirito di adattamento, con la capacità di evolvere e di ripartire con una nuova mentalità. Esempio di questo è il percorso compiuto da Alessandro Sartori per ZEGNA: discostarsi dalla formalità più assoluta, ma non da una sartorialità riflessiva, per scrivere una nuova grammatica dello stile. Il (RE)SET, questo è anche il nome della collezione, appena iniziato crea un movimento fluido che fonde pubblico e privato e i relativi spazi, sia all’interno che all’esterno, in cui relax, vita privata e lavoro collidono spesso in un’unica attività e in una estetica univoca.

Ecco comparire una nuova e variegata generazione di tessuti in jersey, che prendono il centro della scena nel guardaroba maschile. Le forme sono fluide, confortevoli e versatili. Soluzioni che prendono spunto dai codici dell’abbigliamento da casa: i colli a scialle, la disinvoltura delle pantofole in jersey cucite a mano, per un nuovo concetto di formale. Elementi originali assolvono a nuove funzioni in uno scambio di forme, pesi e materiali: le giacche da lavoro in cashmere, annodate come accappatoi, diventano capi sportivi; i completi ibridi sono in cashmere double; le maglie sostituiscono le camicie; i nuovi pullover in cashmere infeltrito sono lavorati a tricot e quelli realizzati in pelle vengono indossati come outerwear.

Un mondo senza soluzione di continuità che prende sempre più forma, facendo emergere nuove possibilità che ridefiniscono lo stile dell’uomo moderno. Confort e personalità sono le parole d’ordine: l’abito re-immaginato, morbido o con taglio vivo, non è un’uniforme, ma un modo per essere sé stessi.



Oggi ci si chiede anche cosa sia la normalità: “What is normal today?” è la domanda che si è posta Silvia Venutini FENDI. Ecco che vengono proposte idee anti convenzionali dove colori, anche molto accesi, sono protagonisti indiscussi. Tendenze che si mescolano, per una libertà che permette di esprimere al meglio ogni singolo gusto personale. Giacche ampie, cappotti-vestaglia in lana e stretti da cinture in vita, creazioni versatili e reversibili.

Anche brand in forte crescita, come NUMERO 00, un viaggio sensoriale prende forma e si concretizza con una capsule collection tecnica, nella quale i tessuti di pile forniscono i mezzi necessari per esplorare attraverso le avversità e le difficoltà (sia climatiche che sociali) la ricerca della luce e della serenità.

Questo messaggio di rivalsa è intrinseco anche nella scelta cromatica che sembra gridare “necessitiamo di colore!”. E le nuance vengono usate anche da ETRO: qui un senso di libertà imperversa nella collezione, in cui le regole imposte vengono rotte per creare un nuovo vocabolario, fresco e immediato, di pezzi iconici da mixare con una certa dose di spensierata sfrontatezza. Le barriere tra il giorno e la sera cadono, mentre funzione ed estetica si fondono.

