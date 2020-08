La moda guarda al futuro, si adatta alle esigenze dettate dalla situazione Covid e per settembre è prevista un’edizione della settimana della moda assolutamente inedita.

Dal 22 al 28 settembre andranno in scena le passerelle che raccontano le collezioni per la prossima primavera/estate 2021.

L’edizione, secondo quanto sottolineato da Carlo Capasa presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, sarà PHYGITAL: metà digitale e metà fisica.

Saranno le maison a decidere se sfilare con la tradizionale sfilata, con gli invitati presenti e comunque mantenendo le precauzioni legate al distanziamento, o presentare le collezioni in streaming con il racconto digitale che meglio rappresenta il lancio delle linee.



Ci saranno 28 sfilate fisiche e 24 contenuti in streaming, saranno le aziende stesse a scegliere il “metodo di narrazione” più adeguato alla linea lanciata.

Durante la “Settimana della Moda” ci sarà anche la sfilata “Milano Moda Graduate” che dà spazio ai giovani studenti provenienti dalle scuole fashion e, in riferimento a questo, il presidente della Camera Moda Carlo Capasa ha sottolineato che: “Ripartire dai giovani e valorizzare la nostra incredibile filiera, unica al mondo, attraverso le sfilate, gli eventi e le presentazioni dei nostri brand ci da nuova speranza per guardare al futuro”.

Tra i brand che sfileranno con la tradizionale sfilata ci sono Fendi, Calcaterra, Alberta Ferretti, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Boss, Versace, Ferragamo.

Per ora hanno scelto il formato digitale Biagiotti, Ermanno Scervino, Andrea Pompilio e Philipp Plein.