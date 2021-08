Siamo nel vivo dell’estate, con quel bisogno di relax mentale e fisico che può essere vissuto a casa, in vacanza o semplicemente in un luogo che si ama. Questo è il tempo di rigenerarsi con il colore, capace di accendere una giornata, di dare leggerezza al look e portare quel naturale benessere anche all’umore. Le immagini limpide e ben definite sui tessuti esclusivi, i contrasti di colore e la semplicità delle linee sono, per esempio, le parole chiave che pilotano le proposte di Cettina Bucca: la designer siciliana dà il via a questa nuova stagione facendo fiorire valori, essenzialità, unione, condivisione, progetti, affettività e verità.