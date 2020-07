Un cortile in fiore che si intravede al di là di un portone socchiuso. La curiosità di attraversare la soglia, per riscoprire la tranquillità della natura, la sua armonia spontanea di colori, forme e varietà. L’invito a trascorrere un pomeriggio di svago con gli amici, tra corse in bicicletta, letture, giochi di società.

Ecco che la moda maschile è il racconto di un’estate italiana intima e raccolta, che scorre nella cornice informale di una dimora di famiglia immersa nel verde. Un’atmosfera che si riflette in uno stile disinvolto, con un tocco di giocosità ad unire sartoriale e sportswear. I capi formali sono sfoderati e decostruiti e le giacche si indossano con le maniche rimborsate sopra a pantalaccio o bermuda. Giacche sahariane e pantaloni cargo accennano ad uno stile coloniale naturale e raffinato. Le camicie classiche lasciano il posto a modelli casual dalle fantasie e dalle linee più sportive, mentre nella maglieria spicca il gioco grafico delle trame: sofisticati jacquard dagli effetti tridimensionali e ombreggiati su volumi leggermente ampi.

La palette s’ispira a tonalità discrete ed evocative di un’estate da vivere in campagna o sulle rive del lago. Un itinerario immaginario che ci porta a scoprire i colori del paesaggio italiano: i rossi caldi, i marroni nocciola, i verdi e le tonalità naturali della campagna che sfumano verso i toni più tenui del bianco e del grigio, per sfociare infine negli azzurri e nei blu del lago. Un movimento cromatico accentuato da delicati mélange, effetti intrecciati e micro-fantasie tono su tono su fondi mossi che aggiungono un tocco di briosa ricercatezza ai capi.

Anche la scelta dei tessuti riflette la stessa attitudine alla leggerezza e alla disinvoltura: materiali naturali come il lino, puro o nelle mischie di lana-seta-lino, il cotone, il seersucker e il suede concorrono a definire silhouettes morbide e raffinate. In alcuni capi le fibre naturali si arricchiscono grazie a lavorazioni tecniche che migliorano la funzionalità del tessuto, così da diventrare resistenti a macchie, pieghe ed acqua. Accessori e calzature, infine, tengono il passo di un uomo alla ricerca di comfort ed avventura, che sceglie pratici borsoni da viaggio, sneakers oppure mocassini in camoscio.