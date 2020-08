Il jeans si conferma come tessuto amato da uomini e donne: comodo, pratico, resistente, confortevole, in decenni ha raccontato generazioni e, a suo modo, ha fatto la storia nella moda.

Inventato dal sarto Jacob Davis nel 1871, brevettato da Levi Strauss il 20 maggio 1873, oggi è presente anche nelle passerelle di brand importanti. Dallo storico pantalone, capo simbolo, oggi l’evoluzione è proiettata verso il denim couture, proponendo quindi nuovi capi che nascono da innovative visioni.

Il denim diventa quindi sempre più un concetto moda; molto amanti i jeans skinny che regalano alla silhouette una femminilità assolutamente intrigante, seppure con un accento casual. Nell’ultimo decennio è un must intramontabile: impossibile non averne almeno un paio nel guardaroba.

I modelli a vita alta, nonostante alcuni momenti che li ha visti dimenticati nell’armadio, da sempre in realtà sono molto amati e apprezzati.

Nel mondo maschile spesso un jeans, sotto ad una camicia bianca, diventa un ottimo abbinamento per essere sempre perfetti in ogni situazione. Da non dimenticare che il denim è proposto anche in colori come il nero: un tocco elegante per chi ama comunque la sportività.

Numerose sono le lavorazioni che grazie a stampe, ricami ed inserti arricchiscono il capo trasformandolo spesso in capo sofisticato ed elegante. Ci sono proposte innovative che hanno portato questo tessuto ad essere totalmente ripensato: forme, colori, oggetti e accessori realizzati interamente in jeans; usato in ogni parte del mondo è uno strumento che, con varie contaminazioni, si proietta in look diversi e assolutamente innovativi. Un esempio è l’idea di Milena Andrade: la recente collezione si ispira al Giappone, alla sua perfezione, al rispetto che è un tassello fondamentale nella cultura di quel popolo. Il mondo cambia e ci dobbiamo adattare come l’acqua che prende la forma del contenitore: siamo tutti uguali nella nostra diversità e dobbiamo vivere ogni giorno il nostro tempo. Linee morbide, comfort, bellezza: elementi che raccontano la personalità di chi li indossa, perfetti sia per lui, sia per lei. Kimoni, pantaloni, abiti, camicie: look unisex per nuove ed esclusive tendenze. Ecco che il denim unisce culture, appartenenze diverse e va oltre gli abiti. Tagli che accomunano il mondo maschile come quello femminile, per una modernità nuova e all’avanguardia.

Oggi si trovano in vendita anche borse, accessori e scarpe, sia nell’amata versione sneakers, sia nella versione pantofola/mocassino.

In fondo lo stesso Yves Saint Laurent diceva: «Vorrei aver inventato i blue jeans: la cosa più spettacolare, più pratica, più comoda e disinvolta. Hanno espressione, modestia, sex appeal, semplicità − tutto ciò che desidero per i miei vestiti».



(Foto: Milena Andrade — Video: Daniela Caimi)

