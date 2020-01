Gli occhiali da vista danno una visione chiara del mondo e strizzano anche l’occhio all’economia. Da quando si è fatta strada l’intuizione geniale di incorniciare le lenti in montature accattivanti, gli affari sono schizzati e questi dispositivi in origine solo funzionali sono entrati nel mondo dorato dell’alta moda. Dunque, come scegliere quelli che meglio si adattano alle peculiarità di ogni viso?

Il contrasto che piace

Oltre al gusto personale e ai trend, ci sono alcuni parametri di cui è bene tenere conto. Per esempio, se la forma del volto è ovale si consigliano montature squadrate che non si allarghino troppo verso i contorni laterali del volto. Il contrario vale per i visi tendenti al tondo, su cui si sposano modelli che evidenziano gli angoli, proprio perché la forma rettangolare o quadrata è in grado di sfinare.

Visi quadrati, poi, richiamano montature che conferiscono respiro al volto, anche in questo caso meglio optare per montature geometriche squadrate. L’instancabile novità di un paio di anni a questa parte – gli occhiali da vista cat-eye o a forma di gatto – è perfetta su forme triangolari. Volto a cuore e montature dal gusto retrò tipiche degli anni ‘50 formano un binomio grintoso, che dà al look un’impronta rock bilanciando al tempo stesso le proporzioni del volto.

Se il 2019 ha dato spazio a montature sottili – metallizzate e leggere – con lenti ampie da «nerd», l’inverno 2020 si caratterizza in una direzione ben precisa, quella del colore. Non è tanto la scelta delle forme a fare la differenza: che siano squadrate o rettangolari, l’importante è che siano variopinte. Dal giallo al blu passando per il grigio, le proposte per le fredde giornate invernali sono pensate per essere d’impatto visivo ed estetico. Il total black che ha dominato gli scaffali di ottiche e punti vendita specializzati rimane, ma cede il passo al gioco dei colori, dai contrasti agli effetti multicolor in trasparenza. Vedere e «farsi vedere» è la missione degli occhiali da vista dei prossimi mesi dell’anno.

