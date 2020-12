Gli stilisti hanno invaso le passerelle con la nuance più calda e sensuale: torna forte la voglia di Red Passion!

Nelle fredde e grigie giornate ecco far capolino una ventata di calore, con la grinta e il carattere che solo questa gradazione è capace di donare. In Total Look per le donne più audaci, o in abbinamento ad un jeans per chi predilige un profilo più rilassato, questo inverno è un must-have irrinunciabile. E con il Natale alle porte è anche un’ottima idea per il look delle feste.

Va ricordato che esalta in modo importante la siluette e quindi, molto importante, è saperlo indossare con disinvoltura e con uno spirito anche giocoso. Importanti sono gli abbinamenti: la semplicità degli accessori è un’ottima regola, considerando già il peso che naturalmente il Red veicola sull’abito: un paio di scarpe nere sono una scelta vincente, come pure dei bellissimi stivali marroni o bordeaux, magari con un effetto scamosciato, perfetti soprattutto in inverno. Per le feste di Natale abbinarci dei gioielli in oro o argento dona un effetto elegante e sofisticato all’intero outfit.

Anche la carnagione può venire in aiuto nella scelta del tono di rosso da indossare; per le donne che hanno una carnagione più scura e mediterranea, una tonalità accesa è davvero azzeccata. Un tono più delicato è invece perfetto per chi ha una pelle più chiara. Per un effetto davvero alla moda e per smorzare un poco l’insieme è possibile mixarlo con un qualcosa di rosa: shocking o ciliegia sono due varianti ideali per tutte le donne. A Natale meglio non abbinarlo al bianco: in questo modo si evita l’effetto Babbo Natale.

Ecco che il colore primario per eccellenza diventa un toccasana per l’umore: apparentemente, anche se non ci si rende conto, i colori influiscono sul nostro umore, sull’energia, sulla nostra forza e la stessa cromoterapia ci insegna molto. Pensando a maison come Valentino, che del rosso ha fatto il suo simbolo per eccellenza, la moda è molto legata a questo colore. Eleganza e raffinatezza per una femminilità che racconta indipendenza e forza, per inverno davvero energico e vivace.