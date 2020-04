L’epidemia di Covid-19 ha rivoluzionato le vite di tutti. Trascorrere molto tempo in casa può rivelarsi noioso, soprattutto se non si ha a disposizione un giardino o un terrazzo dove passare qualche ora all’insegna del relax. I giovani – ma non solo – hanno però un valido alleato a disposizione per combattere la noia: i videogiochi. Da semplici strumenti di intrattenimento questi si sono trasformati sempre più in modi per sviluppare la creatività e l’ingegno. Su Internet si può trovare davvero di tutto, dai titoli sportivi a quelli di azione, molto amati dai giovanissimi.

Le coppe internazionali e i campionati di calcio sono sospesi, ma gli amanti del pallone possono comunque rifarsi virtualmente. Per le consolle PlayStation 4 e Xbox One, oltre che per il pc, è disponibile eFootball Pes 2020, realizzato dalla giapponese Konami. Si tratta del più recente capitolo di una saga di videogiochi di cui si sono innamorate generazioni di ragazzi in tutto il mondo. Una piccola chicca consiste nel poter scegliere la fisionomia dell’allenatore della propria squadra, ispirandosi a fuoriclasse del passato come Diego Armando Maradona o Johan Cruyff. Molto intrigante è anche il videogioco concorrente, Fifa 20, prodotto da EA Sports per PlayStation4, Xbox One e pc. Conquista in particolare la modalità Volta, che permette di cimentarsi nel calcio di strada.

Azione e adrenalina sono invece le caratteristiche principali di Resident Evil 3 Remake, che anche dal titolo riporta alla mente un grande classico nella storia dei videogame. La storia ha come protagonista Jill Valentine, un ex membro delle forze speciali di Raccoon City, località in cui è ambientata la vicenda. L’obiettivo è aiutare Jill nella fuga dalla città, facendole poi incontrare i mercenari inviati per proteggere la popolazione, minacciata da forze oscure.

Tra gli appassionati dei videogiochi non ci sono solo uomini, più o meno giovani: sempre più ragazze, infatti, si dedicano a questa divertente attività. Tra i videogiochi più amati c’è Shadow of the Tomb Raider: nonostante non si tratti un titolo particolarmente recente, piace perché permette di immedesimarsi nell’eroina Lara Croft, che deve destreggiarsi nella giungla tropicale per impedire un’apocalisse Maya. Più tranquillo, ma non per questo meno piacevole, è The Sims 4, all’interno del quale si vive un’esistenza virtuale nell’universo dei Sims. Dalle situazioni familiari a quelle lavorative, nell’ultima versione della celebre saga ogni circostanza è rappresentata con grande realismo.

