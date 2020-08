Il grande schermo è il palcoscenico d’eccezione per l’espressione dei sentimenti più potenti: il cinema fa infatti rivivere l’amore in tutte le sue declinazioni , travolgendo, grazie all’interpretazione degli attori, gli spettatori. Ma quali sono le pellicole romantiche che meglio hanno saputo raccontare le mille sfumature della passione? Ecco una selezione di cinque film.

Tra i grandi classici, perfetti per sognare un amore da favola, rientra « Colazione da Tiffany ». La pellicola del 1961 diretta da Blake Edwards racconta il sentimento di affetto che lega l’irrequieta Holly, interpretata da Audrey Hepburn, e lo squattrinato scrittore Paul. Nonostante i timori di lei, secondo la quale «l’amore è una gabbia», i sentimenti più forti trionfano : il film si chiude infatti con un bacio appassionato sotto la pioggia, che lascia intuire un futuro assieme.

Un grande classico tra le pellicole strappalacrime è anche « Io e Annie », firmato dal regista Woody Allen . Il film, che si è aggiudicato quattro premi Oscar ed è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, racconta la vicenda amorosa del comico Alvy Singer, interpretato dallo stesso regista, e la sua ex Annie Hall, con il volto di Diane Keaton. La pellicola, girata nel 1977, ripropone i luoghi comuni, le discussioni e le tensioni che hanno costellato la vita affettiva dei due protagonisti , i quali, dopo una prima fase di felicità, vedono il loro rapporto deteriorarsi nel tempo.

Una storia d’amore in chiave musical capace di commuovere per la sua dolcezza e ingenuità è invece «La La Land»: girata a Los Angeles, la pellicola del 2016 narra l’avvicinamento, i contrasti e le turbolenze di un rapporto complesso, quello tra Sebastian, pianista jazz, e Mia, aspirante attrice. Notevole, in questo film, la colonna sonora, firmata da Justin Hurwitz, che si è conquistato un premio Oscar.