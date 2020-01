Non solo utili ma anche intelligenti: nel 2020 nemmeno gli ombrelli si sottraggono all’imperativo di essere sempre più performanti e, perché no, anche esteticamente piacevoli. Pioggia a catinelle, battente, leggera, torrenziale, non c’è acqua che tenga contro la generazione degli ombrelli intelligenti. Come il modello «inverso», che rivoluziona il meccanismo di chiusura tradizionale. La sua struttura si ripiega al contrario in modo da far rimanere la parte umida all’interno, senza rischiare di bagnare abiti, persone o pavimenti. Il suo inventore – l’ingegnere britannico Jenan Kazim – depositò il brevetto nel 2016 e qualche tempo dopo lo vide commercializzato con il nome di KAZbrella. Più difficile a immaginarsi che a farsi, il suo meccanismo è piuttosto semplice: il gesto per aprirlo è simile a quello per aprire un ombrello normale, con la differenza che si apre dall’alto verso il basso e non il contrario. I fan di questo modello lodano non soltanto la sua virtù principale – di rimanere perfettamente asciutto fuori – ma anche quella di ridurre il rischio di incidenti dovuti ad aperture impreviste o incontrollate. Aprendosi al contrario, infatti, l’ombrello inverso è di fatto innocuo. Ma non è finita qui; un plus di questo prodotto è la maniglia C-shape – dalla lettera di cui riprende la forma – che agganciandosi al polso lascia libere le mani per utilizzare lo smartphone senza intoppi. Inoltre, gli amanti del fashion rimarranno colpiti dalla sua versatilità. È rivestito in tessuto a doppio strato, con la parte esterna scura e robusta – antipioggia e antivento – e quella interna coloratissima. Insomma il «reverse umbrella» è davvero un passo avanti.