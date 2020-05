Siete pronte per un look da Old Wild West? Allora non perdetevi i consigli di Erika, la nostra stylist di fiducia. In questa nuova puntata vi fornirà le dritte giuste per abbinare stivaletti texani e jeans di culto (come i famosi Levi’s 501) senza cadere nel cattivo gusto. Perché, per interpretare questo stile, ci vuole un certo equilibrio nella scelta degli accessori.