Durante queste settimane di reclusione forzata a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 in molti si trovano ad avere una grande quantità di tempo libero. C’è chi si dedica alla lettura, chi decide di iscriversi al corso di formazione online rimandato da tempo e chi ne approfitta per darsi da fare col bricolage e rendere la propria casa più bella e funzionale. Donne di ogni età preferiscono impiegare il tempo libero a disposizione per prendersi cura di se stesse: un’attività che non soltanto aiuta a migliorare il proprio aspetto esteriore ma anche a sentirsi più sicure e consapevoli, in un circolo virtuoso che favorisce l’autostima e la sensazione di benessere psico-fisico.

A dare ottimi suggerimenti per la cura di capelli, mani e piedi è Uala, sito e applicazione dedicata al mondo del beauty che, in linea con il periodo, ha proposto qualche ricetta a base di uova e cioccolato, due ingredienti che ognuno di noi ha nella propria casa. Per dare vigore e forza a capelli spenti e danneggiati si consiglia ad esempio di fare un impacco utilizzando un uovo, due cucchiai di yogurt naturale e due di olio evo. Questo mix di ingredienti, ben amalgamati tra loro, va applicato sui capelli appena lavati, lasciato agire per circa 30 minuti per poi risciacquare bene il tutto.

A regalare luminosità al viso ci pensa invece il solo albume: una volta montato a neve va steso con un pennello su tutto il viso, evitando il contorno occhi. A questo punto occorre aspettare che il composto faccia effetto. Dopo che si è seccato, va rimosso il tutto risciacquando il viso con acqua tiepida. L’albume si trasforma quindi in un eccellente tonico naturale, perfetto per ridurre impurità e imperfezioni. Anche la chioma trova giovamento dall’utilizzo dell’albume: ne bastano due, ben montati a neve, da applicare sul cuoio capelluto prima dello shampoo per purificarlo e regolare il ph naturale della pelle.

Se invece l’obiettivo è quello di rassodare le gambe, ecco che il cioccolato si rivela l’ingrediente ideale. La ricetta da seguire prevede un mix di 100 grammi di cioccolato fondente tritato finemente, un bicchiere di acqua tiepida e due cucchiai e mezzo di sale grosso. Il tutto va applicato su cosce e fianchi, con movimenti circolari. A questo punto occorre soltanto avvolgersi nella pellicola e attendere una mezz’oretta, il tempo necessario per leggere qualche pagina di un romanzo, in pieno relax. Una volta lasciato agire l’impacco al cioccolato basta semplicemente risciacquare con acqua tiepida.

