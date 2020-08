Ormai da diversi anni il look floreale è presente anche nelle passerelle autunnali. Ecco che quindi gli acquisti primaverili ed estivi si possono ancora indossare, sia per il ritorno in ufficio, sia in una serata settembrina o in uno dei miti week-end che caratterizzano la prima parte dell’autunno.

Photo: Salvatore Piccione

Quel sapore romantico e vintage crea una perfetta unione tra stagioni: osare con contrasti cromatici e con stampe accese permette anche di esaltare l’abbronzatura. Un giardino metropolitano perfetto che, in questo anno particolare, racconta la tendenza dell’estendere l’uso delle creazioni delle stagione calda ben oltre il mese d’agosto.

I colori pastellati si mescolano in modo magistrale con le nuance naturali della natura che muta.

Photo: Salvatore Piccione

I fiori invadono ogni ambito del segmento moda, accessori compresi. Ecco che una camicia a fiori, oltre ad essere abbinata con una gonna con una stampa simile, è perfetta anche con un pantalone nero: un modo per rendere meno austero il look. Un jeans a fiori se unito ad una maglia a manica lunga ed a delle sneakers bianche, crea un outfit perfetto per il giorno; camicia e tacco trasforma lo stesso look rendendolo superlativo per la sera.

Anche i tagli degli abiti sono importanti: vestiti corti, medi o lunghi, realizzati con tessuti leggeri e dai toni accesi sono perfetti per ogni età.

Photo: Salvatore Piccione

Via libera anche ad applicazioni come spille e fiori ricamati che impreziosiscono il capo e donano carattere.

Ecco che questo motivo diventa un capo jolly che, pronto nell’armadio, è un ottimo rimedio per smorzare ogni combinazione e utile nei momenti di indecisione sul cosa indossare, salvando l’uscita dell’ultimo minuto.

Micro o macro, insomma, i fiori ormai sbocciano in ogni stagione.

