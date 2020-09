Sono davvero numerose le donne che si sentono a disagio pensando di avere i fianchi troppo larghi. In realtà, è normale che la silhouette femminile abbia un maggiore pronunciamento di questa zona del corpo a differenza di quanto avviene per il sesso maschile. Tuttavia, se ci si sente comunque a disagio a causa di questa naturale condizione, si può provare a nascondere questo piccolo difetto con qualche originale trucco di stile.

Nascondere i fianchi larghi è davvero semplice: basta scegliere un abbigliamento in grado di puntare l’attenzione su altre parti del fisico. Ad esempio, le maglie con scollo a «v» donano un bellissimo slancio alla figura e attirano lo sguardo sul décolleté, specialmente se si indossa anche una collana con pendente.

Per la parte superiore del corpo, un’altra soluzione è indossare i modelli a bustino, che esaltano le curve femminili con grande eleganza e sensualità. Con una pochette oppure un maxi gioiello, il look si presta alla perfezione per le grandi serate e gli eventi importanti.

Passando ai pantaloni, la regola per non mettere in evidenza i fianchi è evitare i jeans skinny, ovvero i pantaloni dal taglio stretto che hanno dettato la moda negli ultimi anni. Questi modelli sono in grado, purtroppo, di mettere in bella vista anche i difetti meno rilevanti. Molto meglio puntare su un pantalone morbido e largo, a vita larga. Cotone, lino, raso e seta, specialmente se di colore nero, blu o rosso scuro, sono l’ideale per non attirare l’attenzione sui fianchi. Inoltre, non si può negare che siano davvero comodi da indossare.

Se, invece, si vuole optare per un bel vestito, la forma ideale è l’abito a portafoglio, possibilmente con scollo a «v». Questa tipologia di abbigliamento è perfetta per chi desidera sembrare più magra e risulta, invece, inadatta a chi ha poche forme da esibire.

Infine, nel caso in cui si debba riciclare un look passato, cercando al contempo di minimizzare i fianchi larghi, conviene ricorrere a una cintura in grande formato. Il punto vita viene piacevolmente esaltato, in modo particolare se si sceglie una camicia o una blusa poco attillata.

Qualsiasi sia la forma del proprio corpo, l’abbigliamento aiuta a smussare i piccoli difetti, spesso invisibili ad occhi esterni, facendo sentire tutte le donne più belle e confortevoli. Ricordiamoci, infatti, che la bellezza di una persona non si misura mai, se non con la misura della sua felicità e la sicurezza in se stessa.

©CdT.ch - Riproduzione riservata