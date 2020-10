«Una telefonata allunga la vita», diceva, parecchi anni fa, una popolare pubblicità. Più realisticamente, oggi, potremmo dire «un bacio allunga la vita» . Uno studio condotto in Germania negli anni Ottanta, infatti, è arrivato una conclusione piuttosto sorprendente: gli uomini che baciano le mogli prima di andare a lavorare hanno un’aspettativa di vita di cinque anni in più , oltre a un buon 20-30% di stipendio supplementare e a una possibilità fino al 50% in meno di restare coinvolti in incidenti d’auto .

Infine alcuni consigli, per lei e per lui. Per lei, innanzitutto, quello di «lanciarsi» più spesso e prendere l’iniziativa, essere più tonica e attiva con la lingua oltre a aprire di più la bocca. Per lui, invece, quello di non spingere la lingua nella bocca del partner e assecondarne il modo di baciare. In linea generale, per entrambi, è importante prendere il ritmo del partner e sincronizzarsi con il suo respiro per una migliore e più tranquilla riuscita. In effetti molte relazioni sono finite proprio perché il partner era un pessimo baciatore (66% tra le donne, 59% tra gli uomini).