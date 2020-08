Per fare invidia ai colleghi e agli amici rimasti al caldo in città – o semplicemente per avere un bel ricordo da guardare nelle stagioni più fredde – non c’è nulla di meglio di un bel selfie in spiaggia . Lo scatto, però, deve proprio essere impeccabile, a maggior ragione se si desidera postarlo sui social. Adottando alcuni accorgimenti si potrà facilmente dire addio a immagini troppo luminose – rischio sempre in agguato, data l’intensità del sole sul bagnasciuga – e sgranate, conquistando una marea di consensi e di like.

Per ottenere un bel selfie in spiaggia, poi, non bisogna trascurare le possibilità della tecnologia. Ogni fotocamera permette di impostare il timer, che in queste occasioni si trasforma in un valido alleato: in quei 10 secondi di attesa si ha il tempo di prepararsi al meglio prima dello scatto e, in più, si può appoggiare lo smartphone su un supporto più stabile del nostro polso. Tutti i cellulari, inoltre, consentono di ottimizzare in modo automatico l’esposizione, il contrasto, la saturazione e altre qualità della foto, migliorandole in poco tempo.