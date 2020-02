Come diceva Jim Morrison: «L’anima di una persona è nascosta nel suo sguardo». Attraverso gli occhi è possibile comunicare sensazioni, pensieri e sentimenti. Non è un caso, infatti, se spesso un colpo di fulmine nasce da un incrocio di sguardi.



Se si desidera uno sguardo intenso per prima cosa occorre definire la base del viso, andando a eliminare imperfezioni e segni di stanchezza. Avere una pelle luminosa e omogenea, infatti, permette di concentrare l’attenzione di chi ci osserva sugli occhi, protagonisti assoluti del make-up. Esistono fondotinta e correttori di diverse consistenze: in inverno, quando la pelle tende a seccare e a risentire delle temperature più rigide, è meglio preferire una formula ricca e cremosa, da applicare con una spugnetta. Altro aspetto importante è quello di risaltare zigomi e lineamenti del viso attraverso l’ormai celebre «contouring». La tecnica prevede di alternare illuminante e terra, creando un gioco di contrasti e andando a definire la profondità. Per ottenere un buon risultato, occorre sicuramente avere una buona manualità e saper sfumare il prodotto. Una volta uniformato l’incarnato, ci si può quindi concentrare sugli occhi, per i quali vale la regola del «più è grande e meglio è». Se madre natura non ha aiutato, è possibile ingrandire gli occhi adottando qualche trucchetto.

Una matita bianca applicata all’interno della rima palpebrale, ad esempio, dilata lo sguardo, così come un tocco di ombretto chiaro e luminoso messo nella parte interna dell’occhio fino all’attaccatura del naso. Oltre a ingrandire, è importante anche allungare, rendendo tutto più sensuale: via libera quindi a eyeliner e matite scure a contrasto, da applicare sopra la palpebra mobile con codina finale che punta all’insù.

Avere la mano ferma è fondamentale per ottenere una riga dritta e senza sbavature; per le più inesperte esistono delle tecniche utili da adottare, come quella dello scotch, che consiste nel mettere un pezzettino di nastro adesivo nella parte inferiore dell’occhio, o quella ancora più pratica degli stencil già pronti.

Il punto da valorizzare

Un trucco che catturi lo sguardo non deve essere troppo carico, l’importante è che vada a creare profondità e magnetismo sull’occhio giocando con l’effetto chiaroscuro. Il punto da valorizzare è la piega della palpebra, che andrà definita con un ombretto scuro, sui toni del nero e del marrone, da sfumare. Sul resto dell’occhio meglio applicare una base neutra e chiara, oppure osare con l’effetto glitter. In un trucco occhi intenso, infine, non può mancare il mascara nero, da applicare con cura partendo dall’attaccatura delle ciglia fino alle punte, volumizzante o allungante dipende dal risultato che si desidera ottenere.

Cristina Bianchi, Specialista in laminazione ciglia e sopracciglia

L’ESPERTO

Effetto naturale anche per uomini

«Le ciglia e le sopracciglia folte sono tornate di moda. Sul mercato ci sono diverse tecniche per infoltirle. Ma occhio ai rischi» ci spiega Cristina Bianchi, specialista del settore.



Quali sono i metodi a disposizione per infoltirle?

Esistono più tecniche. L’extension cigliare e sopraccigliare è un metodo puramente estetico, che infoltisce e allunga le ciglia in modo artificiale. Poi c’è la laminazione: si tratta di un metodo non solo estetico ma pure curativo, che rinforza ciglia e sopracciglia. Pure l’henné sopraccigliare è curativa, inoltre va a mascherare i punti con minor densità.



A cosa bisogna fare attenzione in generale?

La qualità dei prodotti e della tecnica sono fondamentali. Trattamenti estremamente economici indicano spesso una bassa qualità dei prodotti. Anche quelli molto veloci nei tempi di applicazione risultano estremamente aggressivi sul pelo e quindi dannosi. Per ciglia estremamente corte e fragili, le extensions sono sconsigliate perché andrebbero ad indebolire quelle naturali. Importante conoscere quali eventuali malattie, cambiamenti ormonali o allergie sono in corso. Le donne in gravidanza potrebbero non ottenere il risultato ideale proprio per questioni ormonali.



In vendita si trovano ciuffetti di ciglia a tre da applicare, sono delle buone soluzioni?

Sì, i ciuffetti a tre possono essere un’ottima soluzione per chi non vuole le extensions fisse. Applicandone per esempio tre all’estremità degli occhi danno un effetto intenso a farfalla, che è perfetto per una serata particolare.



In Ticino quale è il sistema più gettonato?

La tendenza attuale punta sempre di più sull’effetto naturale. Alla gente piace avere un aspetto curato e pulito. Perciò le tecniche più gettonate sono quelle della laminazione e della henné. E non sto parlando soltanto di donne.

Sopracciglia: le forme della moda

Le sopracciglia incorniciano il volto e lo rendono più dolce, più severo, più enigmatico. La loro forma e il loro colore danno carattere al viso e sono in grado di delineare al meglio lo sguardo. Prendersene cura passa da piccoli gesti, da precisi movimenti di pinzetta, che contribuiscono a definirne al meglio la forma.



Linee all’ultimo grido

Per ogni tipologia di viso esiste infatti una «silhouette» di sopracciglia ad hoc. Se, ad esempio, il volto ha una forma a cuore, si rivelano perfetti gli archi arrotondati, che curvano leggermente sopra l’occhio. Nel caso in cui, invece, l’impostazione del viso risulti allungata, l’ideale è optare per delle sopracciglia con un angolo netto: il volto acquista così un’aria giovanile e i tratti marcati risultano più addolciti. Sono molto diffuse anche le sopracciglia diritte, in cui l’arco è soltanto appena accennato. Perfetta sui visi dalla fronte alta, questa tipologia richiede una cura continua e valorizza gli occhi grandi. Le sopracciglia svolgono un ruolo chiave anche sul volto degli uomini: in questi casi, però, ci si limita a modellare l’arco, andando a migliorare i punti in cui l’andamento risulta irregolare.

In linea generale, per mantenere le sopracciglia in buona salute è importante assumere alimenti ricchi di proteine, come ad esempio pesce e legumi: le sostanze contenute in questi cibi sono un toccasana per stimolare la cheratina.

Importante, all’interno della dieta, anche la presenza di olio di ricino, di cocco, d’oliva e di mandorle, ideali per stimolare i bulbi piliferi e infoltire le sopracciglia. Per un trattamento ancora più efficace, poi, si consiglia di assumere integratori o sieri specifici, in grado di andare a sollecitare la crescita dei peli. Per uno sguardo ordinato e magnetico, non resta infine che pettinare le sopracciglia e fissarle con un mascara apposito.

Trattamenti naturali contro gli inestetismi

Quando le parole borse, occhiaie e zampe di gallina fanno capolino sul viso non è «già troppo tardi». Prima di ricorrere a trattamenti dermatologici e di chirurgia estetica – spesso piuttosto impegnativi – si può fare affidamento su piccoli rimedi naturali per prevenire e rallentare l’invecchiamento della pelle nell’area perioculare. La zona del contorno occhi, non a caso, è la più delicata del volto e quella più soggetta a essere penalizzata dagli agenti esterni come smog, fumo, raggi ultravioletti e impurità lasciate dal trucco.

Se il problema sono le famigerate borse sotto gli occhi, per esempio, una maschera al burro di cacao, acqua di rose e olio di oliva è il rimedio da provare. Grazie alle sue proprietà emollienti e nutrienti il burro di cacao garantisce un aspetto più fresco e riposato al contorno occhi; l’acqua di rosa, poi, deterge la pelle in profondità e l’olio d’oliva contrasta la produzione di sebo a beneficio di una pelle effetto seta. C’è poi la camomilla: restringe i capillari e lenisce il gonfiore sotto gli occhi. Tutti ci abbiamo dovuto fare i conti: le occhiaie nere sotto gli occhi sono la spia di stanchezza e, a volte, anche una caratteristica idiosincratica della persona. Semplicemente, c’è chi nasce con una minore o maggiore predisposizione. La maschera da applicare sulla zona perioculare, in questo caso, è fatta con due carote e il succo di mezzo limone frullati insieme nel mixer. Quindici minuti di posa sono sufficienti per sprigionarne gli effetti benefici. Per prevenire la comparsa delle zampe di gallina, invece, il consiglio è di mescolare insieme burro di cocco, gel all’aloe vera e olio di pompelmo. Quest’ultimo è un antiossidante in grado di rendere la pelle più compatta. Il cocco e l’aloe non hanno bisogno di presentazioni: le proprietà nutritive del primo e i principi attivi della seconda danno filo da torcere anche alle rughe più insistenti. Con l’aiuto di queste e altre soluzioni naturali lo sguardo che cattura è assicurato.

