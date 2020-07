Pochi indumenti sono sinonimo di eleganza maschile e comodità come la camicia estiva in lino. Un vero e proprio must, specie se bianca oppure in color avorio. Facile da abbinare ad ogni accessorio e socialmente accettata quasi in ogni occasione, è davvero un capo irrinunciabile per chiunque voglia distinguersi per stile ed esclusività. Che la si usi per un appuntamento casual oppure per una gita in barca, il successo è a dir poco assicurato.

Con l’arrivo dell’estate, la voglia di stupire con il proprio look torna d’attualità. Non sempre, tuttavia, è facile farlo: specie se per colpa dell’afa si finisce per preoccuparsi di essere sempre sufficientemente freschi. Fortunatamente in aiuto a tutto il genere maschile c’è sempre il lino. La coltura di questa fibra risale a quasi ottomila anni fa, ma oggi più che mai rappresenta una vera garanzia. Traspirante, fresca e allo stesso tempo raffinata, non teme rivali in estate, specie se accompagnata da una bella abbronzatura.

Abbinare la camicia di lino è una missione alla portata di tutti. Con i classici bermuda estivi sarà perfetta da mettere in spiaggia, mentre con i pantaloni chinos si trasformerà in una garanzia per gli eventi formali. Persino chi non rinuncia mai ai jeans trova una garanzia in questo capo. Coloro che amano curare anche i dettagli possono, poi, scegliere con cura anche gli occhiali da sole da indossare. Tondi, ad esempio, garantiranno un look bohemien. Più squadrati, al contrario, richiamano le mode lanciate da divi come Leonardo Di Caprio o Brad Pitt.

Molti appassionati di questo capo non transigono: la camicia di lino dev’essere esclusivamente bianca. In realtà un minimo di scelta è possibile anche per chi intende acquistarne una all’ultima moda. La variante color avorio, ad esempio, è forse un po’ meno elegante di quella total white, ma resta una certezza in termini di stile.

Ultimo dettaglio non trascurabile è il colletto. Quello alla coreana è decisamente più casual, anche se fa la sua figura pure durante una serata fuori. I più tradizionali possono invece optare per la versione botton down o per quella alla francese. In questo modo si avrà un look casual e al tempo stesso formale, per non sfigurare davvero mai.

